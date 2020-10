Szlovákiában nyílt téren is kötelező a szájmaszk, durvul a helyzet a lengyeleknél is

Új óvintézkedések léptek életbe csütörtökön Szlovákiában a koronavírus-járvány megfékezésére, országszerte kötelező lett például a szájmaszkok viselése a köztereken is.

Már a korábbi döntésekkel megtiltották a tömegrendezvényeket, és korlátozták a bevásárlók számát az üzletekben. Délelőtt 9 és 11 óra között az élelmiszerboltokat és a drogériákat a nyugdíjasok számára tartják fenn. Zárva tartanak a mozik, a színházak és az élményfürdők, a vendéglőkben pedig csak a teraszokon szolgálhatnak fel ételt.

Az országos bajnokságok öt kiemelt sportágban – köztük a labdarúgásban és a jégkorongban – csak nézők nélkül folytatódnak.

A középiskolák már hétfőn bezártak, és áttértek a távoktatásra.

Szerdán Szlovákiában 1929 új igazolt koronavírus-fertőzöttet mutattak ki, ez az eddigi legmagasabb napi szám. Igor Matovic kormányfő Facebook-oldalán azt írta, hogy

a több mint ötmilliós országban szerdán 12 502 tesztet végeztek el,

ami szintén az eddigi legtöbb. Matovic úgy vélte, hogy a szlovákiai járvány mintegy kéthetes késéssel a csehországi helyzet alakulását követi.

Szlovákiában a múlt héten ugrottak meg meredeken a koronavírus-járvánnyal összefüggő számok. Erre reagálnak a hatóságok, és több olyan intézkedést vezettek be, amely már a járvány tavaszi szakaszában is érvényben volt. Durva szigorítások a lengyeleknél is Lengyelországban szombattól határozottan szigorítanak a járványintézkedéséken, az ország nagy részét, ezen belül Varsót a legveszélyeztetettebb zónának minősítik, ahol a középiskolákban és az egyetemeken távoktatásra térnek át, és számos, a boltok, a kulturális intézmények működését érintő korlátozást vezetnek be.



380 lengyelországi járás, illetve járásstátusú város közül 152 kerül a legszigorúbb intézkedéseknek alávetett, piros zónába, köztük Varsó.



Mateusz Morawiecki miniszterelnök – aki kedden karanténba vonult, a sajtótájékoztatóra videón jelentkezett be – közölte: a piros övezetekben szombattól többek között távoktatásra térnek át a középiskolákban és az egyetemeken, közönség nélkül szervezik a sporteseményeket, bezárják az uszodákat, az edzőtermeket. A gyülekezéseket 10 főre korlátozzák, egyházi szertartásokon 7 négyzetméterenként egy személy vehet csak részt. boltokban egyszerre legfeljebb annyi ember tartózkodhat, amennyi a működő pénztárak ötszöröse. Az éttermek 6 és 21 óra között tarthatnak nyitva, minden második asztal lehet foglalt. A tömegközlekedésben az ülőhelyek felét szabad elfoglalni.



Csütörtökön a közel 38 millió lakosú Lengyelországban 8099 új fertőzésről számoltak be, ez eddig a legtöbb a járvány kitörése óta. Egyúttal rekordszámú, több mint 64 és fél ezer vírustesztet is elvégeztek egy nap alatt.



A fertőzöttek közül 91-en elhunytak.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Mateusz Marek