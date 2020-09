A járványról és a rendőri erőszakról is vitázik Trump és Biden

A két jelölt háromszor vitázik egymással a nyilvánosság előtt. A keddi clevelandi után

október 15-én a floridai Miamiban,

október 22-én a Tennessee államban lévő Nashville egyik egyetemén.

Október 7-én Salt Lake City egyeteme Mike Pence jelenlegi alelnök és Kamala Harris demokrata alelnökjelölt vitájának ad helyet. Az alelnök és az alelnökjelölt egyszer tart országos vitát.

A vitákat tekintélyes amerikai újságírók vezetik, s a nagy televíziós társaságok élőben közvetítik. Az elnökválasztási vita helyszínét készítik elő munkások az ohiói Cleveland város Case Western Reserve egyetemén egy nappal az újraválasztásáért induló republikánus Donald Trump elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden első elnökjelölti vitája előtt. MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

A keddi vitát Mike Wallace, a republikánusokhoz közel álló Fox televízió műsorvezetője moderálja. Wallace azonban nem republikánus, hanem regisztrált demokrata párti szavazó.

A vitának megvannak a maga szabályai:

a két jelölt hat témakörben fejti ki véleményét, s egy-egy témára 15 perc jut.

A témaköröket Wallace választotta meg. Szerepel közöttük az egészségügy, a koronavírus-járvány, a gazdaság helyzete, valamint a fajgyűlölet és a rendőri erőszak ellen szervezett megmozdulások ügye.

Amerikai sajtóhírek szerint Donald Trump nem tartott formális "próbákat" a vitához, míg Joe Biden és kampánycsapata próbavitákat rendezett. Ezeken - az AP amerikai hírügynökség értesülései szerint - Trump szerepét Bob Bauer, Biden egyik tanácsadója és a Fehér Ház egykori tanácsadója "játszotta el". Jay Carney, Biden és Barack Obama volt elnök egyik tanácsadója azt mondta az amerikai közszolgálati rádiónak (NPR), hogy szerinte

a próbavitákon arra is felkészültek, hogy Donald Trump sértéseket vág majd Joe Biden fejéhez.

Joe Biden szombaton az MSNBC televíziónak adott interjújában kitért a várható elnökjelölti vitára. "Felkészültem rá, hogy előálljak és érveljek amellett, miért gondolom, hogy (Trump) kudarcot vallott, és miért gondolom, hogy az általam megfogalmazott válaszok fognak segíteni az amerikai népnek, az amerikai gazdaságnak, és tesznek biztonságosabbá bennünket nemzetközi téren is" - hangoztatta a demokrata párti elnökjelölt. Kifejtette azt is: nem számít arra, hogy Donald Trump részletes elképeléseket terjeszt majd elő a második elnöki ciklusára. "Mert nem tudja, hogyan kell vitatkozni tények alapján, mert nem olyan okos" - vélekedett Biden, aki sajtóértesülések szerint kerülni fogja a közvetlen konfrontációt Trumppal.

Donald Trump kampányának munkatársai az elmúlt hónapokban

Joe Biden egyre gyakrabban megmutatkozó szenilitására helyezték a hangsúlyt.

Ezt érzékeltette Lara Trump is, Donald Trump egyik menye, aki egyben a jelenlegi elnök kampányának tanácsadója is. Mint az AP hírügynökségnek nyilatkozott: "Joe Biden rengeteg időt töltött a háza alagsorában azzal, hogy felkészüljön. Ebben utazik már 47 éve, és szerintem jól is fogja csinálni. De ha az egész dolog alatt sikerül ébren maradnia, az olyan, mintha talán már győzött is volna".

Az amerikai alkotmány nem írja elő az elnökjelölti és az alelnökjelölti vitákat, de ez immár több évtizedes hagyomány. Az első televíziós elnökjelölti vitát 1960-ban rendezték John F. Kennedy demokrata párti és Richard Nixon republikánus elnökjelölt között. Kennedy akkor szenátor, Nixon pedig - Dwight Eisenhower elnök mellett - az Egyesült Államok alelnöke volt.

Az amerikai NPR rádió összeállítást készített az elmúlt évtizedek elnökjelölti vitáinak legemlékezetesebb pillanatairól. Ezek között említette Gerald Ford republikánus elnök és demokrata párti kihívója, Jimmy Carter 1976-os tévévitáját, amelyben Ford kijelentette, hogy "nincs szovjet uralom Kelet-Európában, és a Ford-kormányzat idején soha nem is lesz". Carter megnyerte a választásokat.

1984-ben a 73 éves és híresen jó humorú Ronald Reagan - a második elnöki ciklusára készülve - az 56 éves Walter Mondale demokrata párti jelöltnek azt mondta: "Nem fogom kiaknázni ellenfelem fiatal korát és tapasztalatlanságát politikai célokra". Reagant másodszor is megválasztották elnöknek.

Bill Clinton demokrata párti és Bob Dole republikánus politikus 1996-ban tartott elnökjelölti vitáján a nézők közül egy diák megkérdezte a 73 éves Dole szenátort, vajon nem érzi-e magát túl idősnek ahhoz, hogy megértse, a fiataloknak mire van szükségük. Bob Dole a bölcsességről beszélt, az újraválasztására készülő Bill Clinton pedig úgy fogalmazott: "nem gondolom, hogy Dole szenátor túl koros ahhoz, hogy elnök legyen. Én az ötleteinek a korosságát kérdőjelezem meg". Clintont is megválasztották másodszorra.

2012-ben a demokrata párti Barack Obama és a republikánus Mitt Romney elnökjelölti vitáján Romneyt a férfiak és a nők közötti egyenlő bérek fontosságáról kérdezték. A milliárdos üzletember azt válaszolta: "a dossziéim tele vannak nőkkel". Olyan nők neveire utalt, akiknek kormányzati pozíciót szánt volna. Mondatából szállóige lett az Egyesült Államokban, de belőle nem lett elnök.

Nyitókép: MTI/EPA/Michael Reynolds