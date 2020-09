Már Magyarország fölött a kaliforniai erdőtüzek füstje, a szélviharok további gondot okozhatnak

Egyre nehezebb a dolga az Egyesült Államok nyugati partvidékén a tüzek megfékezésén dolgozó mintegy 30 ezer tűzoltónak és önkéntesnek, mivel az időjárási előrejelzések szerint több államban is erősődő szelekre kell számítani, ráadásul eső nélkül, alacsony páratartalom mellett. Az USA Meteorológiai Hivatala épp ezért több térségre is a legmagasabb veszélyességi fokozatra vonatkozó vörös figyelmeztetést adott ki - írta a BBC. A hatóságok attól tartanak, hogy újabb tüzek keletkeznek, noha a nyugati partvidéken már három hete megfeszített erővel küzdenek a tűzoltók. Oregon egyes részein azt kérték, hogy a lakosság takarékoskodjon a vízzel, hogy maradjon mivel oltani.

Jelenleg több mint 94 nagyobb erdőtüzet próbálnak kordában tartani, ebből 26 Kaliforniában, 16 Washington, 13 Oregon és 10 Idaho államban pusztít, de a tüzek száma emelkedik Alaszka, Arizona, Colorado, Nevada, Új-Mexikó, Utah és Wyoming államokban is - írta a CNN a Nemzeti Ügynökségközi Tűzoltó Centrum adataira hivatkozva.

A lángok eddig több mint 4,6 millió hektárt perzseltek fel.

Csak összevetésképp, Magyarországon 5,2 millió hektáron folyik mezőgazdasági termelés, és 1,8 millió hektáron erdőgazdálkodás.

Az augusztus közepe óta lángoló tüzek eddig 34 áldozatot követeltek, a legtöbben, 22-en Kaliforniában, haltak meg, egy gyermek pedig Washington államban vesztette életét, a kutyájával együtt égett halálra egy autóban.

Több tízezer embert evakuáltak a hatóságok, és ugyancsak több tízezer ember maradt áram nélkül a példátlan hőségben, ahogyan a hatóságok kérésére a szolgáltatók időről időre lekapcsolják az elektromos áramot a hálózatban az újabb tüzek megelőzése érdekében. A levegőminőség több nagyvárosban is egészségkárosítóan rossz, Oaklandben, Kaliforniában, ahol a koronavírus járvány miatti szigorú korlátozások értelmében számos üzlet- és közösségi helyiség zárva tart, például friss levegő központokat nyitottak azoknak, akiknek nincs hova elhúzódniuk a füst elől.

A lángoló nyugati-part füstje már az űrből is látszik, a 8-9 ezer méter magasra feljutó füst- és koromszemcsék miatt egyes térségekben a látási viszonyok is erősen romlottak, mivel kevesebb napfény jut el a földre. Időközben a több ezer méter magasban futó jet streameknek - vagyis magaslégköri futóáramlásoknak - köszönhetően már Magyarország fölé is elért az erdőtüzek füstje. A következő napok napkeltéi és napnyugtái emiatt lesznek nagyon látványosak - derül ki az Időkép kamerafelvételeiből.

Az anyagi kár egyelőre felmérhetetlen, az oregoni Detroit nevű kisvárosban például mindössze 20-25 épület maradt állva, többi - beleértve a tűzoltóság épületét is - például a lángok martaléka lett a CNN tudósítása szerint. Számos helyi tűzoltó is elvesztette az otthonát és gyakorlatilag mindenét, miközben harcolnak a lángokkal tovább. A három kanyon találkozásánál lévő kisvárosban lényegében megismétlődött az, ami két éve a kaliforniai Paradise városát a földdel tette egyelővé: háromfelől érkező tűz söpört végig a vidéken és ért össze a városkánál. Számos túlélő adományruhákban próbálja átvészelni a következő napokat, mivel mindenét elvesztette.

A CNN szerint Donald Trump hétfőn a kaliforniai McClellan Parkban ad tájékoztatást az erdőtüzekkel kapcsolatban. Azt még nem tudni, hogy a helyszínen megtekinti-e bármelyik tűz sújtotta területet. Az előzetes véleménye mindenesetre nagy vihart kavart: szombat este a nevadai Minden városában - amint arról a hvg.hu beszámolt - egy kampánygyűlésen arról beszélt, hogy az "erdőgazdálkodás" a felelős tüzekért. Amit az érintett államok kormányzói visszautasítanak, a kaliforniai Gavin Newsom a napokban klímavészhelyzetről beszélt.

Kaliforniában egyébként is kritikus a helyzet, a tűzoltók kéttucatnyinál több hatalmas tűzvésszel harcolnak szerte az államban. Ráadásul a hatóságok szerint az állam történetének öt legnagyobb tüze körül három épp a napokban pusztít, a legnagyobb, az LNU Complex Fire több mint 360 ezer hektárt perzselt már fel. Csak szombat óta 36 új tűz keletkezett, és mindegyik gyorsan terjed.

Aggódnak a kaliforniai borászok is, főleg amiatt, hogy a füst károsítja a szőlőszemeket a küszöbön álló szüret előtt, és emiatt élvezhetetlen borok készülnének. Akad, aki attól tart, hogy a több ezer hektáros birtokáról egyáltalán nem is szüretelhet az idén.

Nyitókép: MTI/AP/Noah Berger