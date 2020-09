Koronavírus - Olaszországban negatív rekord

Egy nap alatt 1733 új beteget regisztráltak Olaszországban, ami a május 2-i járványszintnek felel meg az egészségügyi tárca péntek esti adatai szerint, de rekordot döntött a huszonnégy óra alatt végzett vírustesztek száma is.

Az igazolt fertőzöttek száma a korábbi 1397-ről emelkedett tovább.

Az utóbbi egy hét alatt majdnem negyven százalékkal nőtt a pozitívak tábora. Magasnak számít a naponta végzett tesztelések száma is:

egy nap alatt 113 ezer vizsgálatot végeztek, ami február óta a legmagasabb adat. Csütörtökön 92 ezer vírustesztet végeztek el. A járvány több mint hat hónapja alatt pedig már több mint 9 millió vírustesztet hajtottak végre.

Az 1733 új fertőzött a május 2-i helyzetnek felel meg, amikor Olaszországban még kijárási korlátozás volt érvényben. Utóbbit május 18-án oldották fel, Olaszország belső tartományi és külső határait június 3-tól nyitották meg újra.

Jelenleg több mint 30 ezer az aktív betegek száma, az augusztus eleji 12 ezerhez képest. Kórházban 1607 beteg van, százhuszonegyen intenzív osztályon.

A legtöbb fertőzöttet, 377-et az utóbbi egy napban Lombardiában szűrték ki, míg Venetóban 273, Lazio és Campania tartományban pedig 171-171 új beteg bukkant fel. Már nincsen régió, ahol ne találnának új fertőzötteket.

Országos szinten tizenegy beteg halt meg a csütörtöki tíz után. A halálos áldozatok száma 35 518-ra emelkedett. A gyógyultak száma 208 ezer felett van. A gyógyultakat és halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 274 644-et.

Pénteken bejelentették azt is, hogy Norvégia a veszélyes országok közé sorolta be Olaszországot. Oslo nem tanácsolja az olaszországi utazást, és az onnan érkezőket Norvégiában karanténba helyezik.

Milánóban péntek este a koronavírus-járvány áldozatairól emlékeznek meg a dómban bemutatott koncerttel. A Scala operaház zenekara, Riccardo Chailly karmester vezénylésével Giuseppe Verdi Requiemjét adja elő. A koncertre, amelyen Sergio Mattarella államfő is jelen lesz, közönségként az egészségügyi dolgozókat, a rendőrség tagjait, a járvány tetőzésének hetében dolgozó önkénteseket hívták meg. A Requiemet az olasz közszolgálati televízió is közvetíti, valamint az első beteget jelentő Codogno város dómjában és főterén is sugározzák kivetítőn. Codognóban szűrték ki az első olaszországi koronavírusos fertőzöttet február 21-én. A 38 éves, Mattia nevű férfi egy hónapig volt kórházban, azóta meggyógyult, éppen pénteken focizott először barátaival - jelentette az olasz sajtó.

Nyitókép: MTI/AP/Luca Bruno