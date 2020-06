Minden eddigi csúcsot megdöntött az amerikai fertőzés

Minden eddiginél több az új fertőzöttek száma az Egyesült Államokban - szúrta ki a CNN hírét az Index -, 37 077 az új esetek száma, április 24-én volt majdnem ugyanennyi utoljára (36 291).

Az USA-beli lazítások június elején kezdődtek a gazdasági károkra hivatkozva, a romló adatok miatt a folyamaton azonban lassítani kellett.

A legnépesebb államok, Kalifornia, Texas és Florida is inkább vár a további enyhítésekkel.

A szövetségi járványügy hatóság (CDC) szerint a fertőzés valójában már 20 millió embert is elért az Egyesült Államokban, és hamarosan elérheti a lakosság tizedét. Ez azonban azt is jelenti, hogy sokan tünetmentesen már át is estek a betegségen.

A Washingtoni Egyetem szerint októberre már 180 ezer halottja is lehet a járványnak, ez a szám viszont 146 ezer körül maradhat, ha a lakosság maszkot húz.

