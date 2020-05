A koronavírus mutációja terjedhet a kínai Csilin tartományban

A vuhani vírustól számos tulajdonságában eltérő vírustörzs terjed az észak-kínai Csilin tartományban, ami megnehezíti az ellene való védekezést - idézte a Bloomberg hírügynökséget a hvg.hu. Az eddigi információk szerint a vuhani 1-2 hét helyett hosszabb a tünetmentes fertőzési időszak, és tovább is tart a megbetegedettek gyógyulása. Emellett ezeknél az eseteknél jellemzően a tüdőt károsítja a vírus, míg a vuhani betegek számos más szerve is sérült, így a szíve, a mája és a bélrendszere is.

Az új fertőzöttek 10 százalékának fordult kritikusra az állapota.

Az elmúlt két hétben 46 fertőzöttet regisztráltak hivatalosan Csilinben. A vírus genomjának elemzése alapján arra jutottak a tudósok, vélhetően Oroszországból került a fertőző törzs az észak-kínai tartományba. A fertőzés terjedésének megakadályozására egy 700 ezres városban Sulanban újra kijárási tilalmat vezettek be, emellett döntöttek Csillin és a szomszédos tartmány lezárásáról is.

Mint arról az Infostart az Index cikke alapján beszámolt, Kína Oroszországgal határos, északkeleti részén került most karantén alá 108 millió ember a koronavírus miatt, így akarják elkerülni a kínai hatóságok a járvány második hullámát.

Nyitókép: MTI/EPA/Costfoto/Szu Jang