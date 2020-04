Így lehetetlenítik el Amerikában a bolti bámészkodást

Amerikában egyre drasztikusabbakat lépnek a boltok - olvasható a Napi.hu cikkében.

A lap a Business Insider beszámolójára hivatkozva azt írja, hogy az élelmiszer-boltokban kapható ruházati és műszaki cikkek már a legtöbb helyen nem hozzáférhetők, ezek ugyanis bámészkodást generáltak az áruházakban. Vermontban például a legnagyobb boltláncok közé tartozó Walmartot, a Costcót és a Targetet arra kérték, kerítsék el azokat a részeket, ahol nem a nélkülözhetetlen termékek vannak vagy szedjék le azokat a polcokról.

A nem létfontosságú termékeket az online áruházakból továbbra is meg lehet rendelni.

Indiana államban, Howard megyében hasonló rendelkezéseket vezettek be: itt több üzlet is panaszkodott, hogy be kellett zárniuk, mivel nem nélkülözhetetlen termékeket árulnak, holott a nagyobb áruházakban ugyanúgy meg lehet venni ezeket a termékeket, mégis nyitva lehetnek.

