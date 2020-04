Drámai a helyzet az Egyesült Államokban

Lassan befogadhatatlan számok érkeznek az Egyesült Államokból: a Worldometers szerda este fél tizenkettes (még nem minden tagállam friss számait tartalmazó) adatai szerint 425.769 fertőzöttet regisztráltak eddig – összehasonlításul: a második legtöbbet Spanyolországban, 148.220 esetet, utána Olaszország következik 139.422-vel).

Az amerikai adat csak éjfélig 25.434 napi új fertőzöttet jelez, intenzív osztályon 9234 embert ápolnak, és már 14.604 ember elhunyt a Covid-19 betegség következtében. Ez utóbbi szám egy nap alatt 1763-mal emelkedett. Eddig 22.202 ember gyógyult meg.

Messze a legrosszabb a helyzet New York államban, ahol 149,316 embert tartanak nyilván fertőzöttként, egy nap alatt 6932-vel emelkedett a számuk. Az elhunytaké pedig 779-cel, 6268-ra.

A New Yorkkal szomszédos New Jersey-ben "csak" 47,437 fertőzött szerepel a hivatalos nyilvántartásban, egy nap alatt 3021-gyel nőtt a számuk. Az elhunytaké 1504, ami 272 fővel több az egy nappal korábbinál.

Michiganben az utolsó 24 órás adatok szerint 1376-tal nőtt a fertőzöttek száma, elérve a 20.346-ot. Az elhunytak száma 114-gyel 959-re emelkedett.

Szintén rossz a helyzet Kaliforniában, Louisianában, továbbá Massachusetts és Pennsylvania államokban, Floridában, valamint még Illinois-ban is tízezer fölött van a regisztrált esetszám.

New York állam elesett

Andrew Cuomo kormányzónak hétfő óta minden nap azt kell közölnie, hogy az adott napon szedte a járvány a legtöbb halálos áldozatot.

"Van egy jó hírem és van egy rossz" - kezdte sajtókonferenciáját helyi idő szerint szerdán. Jó hírként említette, hogy a társadalmi elkülönülés gyakorlata eredményes. A rossz hírről pedig úgy fogalmazott: nemcsak rossz, hanem "borzalmas", ugyanis

folyamatosan emelkedik a Covid-19 betegségben elhunytak száma,

majd részletezte az adatokat.

Hozzátette: a koronavírus-járványban meghaltak száma messze felülmúlja a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokban elhunytakét. A terrortámadásban 2753 ember halt meg New Yorkban. A koronavírus-járvány eddig már

több mint négyezer áldozatot követelt New York városában és több mint hatezret egész New York állam területén.

A kormányzó bejelentette: több vírustesztet végeznek majd a kisebbségi közösségekben, a spanyolajkúak és az afroamerikaiak között. Bejelentette azt is, hogy a munkanélküli segélyért folyamodó minden egyes embernek 600 dollárral megnövelik a segély összegét. "A szövetségi kormányzat átutalja majd ezt, de New York állam nem vár, azonnali hatállyal kifizeti az embereknek" - mondta.

Cuomo közölte azt is, hogy az idén a New York-iak levélben szavazhatnak majd. A kormányzó az eredetileg április 28-ra kiírt előválasztásokat már korábban elhalasztotta június 23-ra. A sajtótájékoztatón elmondta: látta a televízióban a hosszú, tömött sorokat a kedden Wisconsinban megrendezett előválasztásokon és szerinte ez "teljes nonszensz".

New Yorkhoz hasonlóan New Jersey államban is megteltek a halottasházak, ezért Phil Murphy kormányzó több hűtőkamiont kért a szövetségi kormánytól.

Wyoming az egyetlen amerikai tagállam, ahonnan nem jelentettek koronavírus miatti halálesetet.

"A korlátozások erősítésének ideje jött el"

A társadalmi távolságtartás gyakorlata eredményes, látszanak a remény első sugarai - jelentette ki Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó amerikai intézet igazgatója, a koronavírussal kapcsolatos intézkedéseket irányító kormányzati munkacsoport tagja szerdán a Fox televíziónak adott interjújában.

Fauci ugyanakkor elmondta azt is, hogy az új típusú koronavírus kiváltotta Covid-19 betegségben elhunytak száma még növekedni fog.

A járványügyi szakember figyelmeztetett, hogy a növekvő munkanélküliség és az egyre romló gazdasági helyzet ellenére sem szabad enyhíteni a járvány megfékezését szolgáló korlátozásokon. Mint fogalmazott: éppen ellenkezőleg,

"a korlátozások további erősítésének ideje jött el".

Fauci úgy vélekedett, hogy New Yorkban - az új fertőződések és a halálesetek emelkedése ellenére is - kezd laposodni a járvány görbéje. Kifejtette azt is, hogy a Fehér Ház munkacsoportjában dolgoznak azon a tervezeten, amely meghatározná, hogy az amerikaiak mikor, hogyan, milyen ütemben térhetnének vissza a munkába, és általában a normális mindennapi élethez.

