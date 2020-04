Újabb gócai vannak a koronavírus-járványnak

Az új koronavírus eddig a világ 184 országában jelent meg. A diagnosztizált fertőzöttek száma közel másfél millió, a halálos áldozatok száma meghaladta a nyolcvanezret. Több mint háromszázezren viszont már meggyógyultak a betegségből.

A járvány legnagyobb gócpontja most az Egyesült Államok, ott négyszázezer igazolt fertőzött van és közel tizenháromezren elhunytak. Minden nap hozzávetőleg kétezer amerikai hal meg Covid-19-ben, többségük idős, beteg afroamerikai. Nagyon rossz a helyzet Kaliforniában, New York államban, Illinois-ban Connecticutban, New Jersey-ben, Floridában és Lewisiana államban. Drasztikusan nő a fertőzöttek száma Coloradoban és Washington DC-ben is.

A vírus terjedése miatt az amerikai előválasztásokat is később tartják meg, kivéve Wisconsinban, ahol az emberek a fertőzésveszély ellenére tömött sorokban várakoztak a szavazásra.

Figyelmezteti Európát a WHO

A kontinens több állama már a korlátozások enyhítésének tervén dolgozik, miközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) óva intette a kormányokat attól, hogy túl hamar oldják fel a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat. Dánia, Ausztria és Csehország nemrégiben korlátozások enyhítését jelentette be. A spanyol kormány szóvivője szerdán azt mondta: lehetséges, hogy a hónap végén enyhítenek bizonyos intézkedéseken. Kiszivárogtak az olasz tervek is.

"Európa továbbra is a járvány gócában van, és egyrészt van okunk arra, hogy optimisták legyünk, másrészt viszont nagyon is megvan az okunk az aggodalomra" - mondta egy sajtótájékoztatón Hans Kluge, a WHO európai igazgatója, aki megjegyezte, hogy

a járvány által leginkább sújtott 10 ország közül hét az európai térségben található.

Kluge kiemelte Spanyolországot, Olaszországot és Németországot a járvány terjedésének lassulásával kapcsolatban, és elmondta, hogy haladást sikerült elérni Ausztriában, Hollandiában és Svájcban. A WHO európai igazgatója azonban aggodalmát fejezte ki a koronavírus-fertőzéses esetek növekvő számával kapcsolatban egyebek között Törökországban, Izraelben, Svédországban, Finnországban és Ukrajnában.

Reménysugár Spanyolországban

A kiszűrt új típusú koronavírus-fertőzöttek száma 6180-nal, a halálos áldozatoké 752-vel nőtt egy nap alatt, ami mindkét esetben emelkedést jelent a korábbi napok adataihoz képest. A SARS-CoV-2 vírus jelenlétét összesen 146 690 embernél mutatták ki a tesztek, amióta az első esetet regisztrálták január 31-én. A napi új azonosított fertőzöttek száma kedden 5478, hétfőn 4237 volt.

A vírus okozta Covid-19 megbetegedés eddig 14 555 emberéletet követelt. Kedden 752-en, hétfőn 637-en hunytak el.

Tovább emelkedett a gyógyultak száma, szerdán 4813-mal, kedden 2771-gyel, hétfőn 2357-tel. A fertőzésből összesen 48 021 embert épült fel.

"Az adatok igazolják a (járvány)görbe stabilizálódását és ellaposodását. Elértük az első célt, a tetőzést, és a lassulás fázisában vagyunk" - mondta a spanyol egészségügyi miniszter a parlament egészségügyi bizottságában zajló rendszeres heti meghallgatásán szerdán, amely egyperces néma főhajtással kezdődött az áldozatok emlékére.

Salvador Illa kifejtette: keddről szerdára 4 százalékkal növekedett az új fertőzések aránya, a múlt heti átlag 7 százalék volt. Az elhunytak esetében az elmúlt napi arány 5 százalék, a múlt heti átlag 9 százalék. Mint mondta,

a következő cél, hogy a gyógyultak száma naponta meghaladja az új fertőzöttekét.

Olaszországban a "renitensektől" tartanak és ünnepelnek

Sajtóértesülések szerint már megvan a járványügyi korlátozások feloldásának ütemezésének terve, de egyelőre a hatóságok mindenkit figyelmeztetnek, hogy addig is maradjanak otthon. Félnek ugyanis attól, hogy megismétlődik a március 7-i hétvége, amikor a kijárási tilalom ellenére tömegek mentek a nyaralóikba vagy síelni.

Mindeközben Olaszország az új koronavírus-járvány "egyes számú betege" gyerekének, Guiliának a születését ünnepeli.

Az Unilevernél menedzserként dolgozó, Mattia keresztnéven emlegetett férfi volt az első Covid-19-es eset Olaszországban, február 20-án derült ki a betegsége. Azóta ő és várandós felesége is felgyógyult már, kislányuk, Giulia a milánói Buzzi kórházban jött világra kedd éjjel.

Megugrott a betegek száma Oroszországban

Példátlan a növekedés Oroszországban, ahol egy nap alatt 1175-tel, 8672-ra nőtt az igazolt koronavírus-fertőzések száma a szerdán közzétett hivatalos adatok szerint. Ez 15,7 százalékos növekedési rekordot jelent. Egy nappal korábban 1154 fős növekményt jelentettek. Moszkvában 5841 fertőzöttet tartanak számon. Az elmúlt egy nap alatt öten hunytak el a Covid-19 betegség következtében, a halottak száma 63. Eddig 580 gyógyulást regisztráltak. A szűrések száma meghaladta a 900 ezret, ebből csaknem 260 ezret a fővárosban végeztek el.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy még nem telt el elegendő idő a járványhelyzet dinamikájának megértéséhez, ezért korai még megnevezni a korlátozások határidejét. Közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnök és a téma szakértőinek keddi tanácskozásán ebben a kérdésben nem született döntés.

Az orosz elnök szerint az elkövetkező két-három hét döntő jelentőségű lesz a koronavírus terjedése elleni küzdelemben. Putyin újabb szociális, és gazdaságélénkítő intézkedéseket jelenttett be szerdán a járvány okozta gazdasági károk enyhítésére.

Nyitókép: A koronavírus-járvány miatt védőmaszkot gyártanak a Los Angeles-i Suay Varrodában 2020. április 7-én. A harminc dolgozó hetenként tízezer maszkot készít. (MTI/EPA/Etienne Laurent)