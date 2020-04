Tizenhétezer fölött a halottak száma Olaszországban

Hatszázhattal nőtt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Olaszországban az elmúlt 24 órában, mostanra elérve a 17 127-et. Ez csökkentésa hétfői 636-hoz képest, de magasabb a vasárnap mért 525-nél. Az új fertőzöttek száma egy nap alatt 880-nal emelkedett, amely a legalacsonyabb adat március 10. óta, ráadásul felére csökkent a korábbi 1941-hez képest.

A járványgörbe elkezdett lefele ívelni

- hangzott el az olaszországi tájkoztatón, a Közegészségügyi Hivatal (Iss) mégis óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy ennek megerősítéséhez a következő napok adatai is szükségesek. Az egészségügyi hatóságok felszólították az olaszokat, továbbra is tartsák tiszteletben az óvintézkedéseket, máskülönben az eddigi erőfeszítések meghiúsulnak. Az Európai Unió a polgári védelmi mechanizmusán keresztül Romániából és Norvégiából érkezett orvosok és ápolók csoportját helyezte át a koronavírus-járvány által leginkább érintett Milánóba és Bergamóba. Az egészségügyi hatóságok felszólították az olaszokat, továbbra is tartsák tiszteletben az óvintézkedéseket, máskülönben az eddigi erőfeszítések meghiúsulnak.

Világszerte azonban még korántsem ennyire kedvező a helyzet.

A fertőzöttek száma 1,395 millióra emelkedett, az elhunytaké pedig 79436-ra, miközben eddig 298431-en gyógyultak fel a betegségből

a Worldometers friss adatai szerint. Vagyis közel 45 ezer fővel bővült az igazoltan betegek száma. Az elhunytaké pedig egy nap alatt 4495 fővel emelkedett.

A leggyorsabban továbbra is az Egyesült Államokban terjed a vírus, itt egy nap alatt 13 740 emberről bizonyosodott be, hogy elkapta a koronavírust, és ezzel 380,7 ezerre nőtt a megbetegedések száma az országban. Az elhunytak száma 1036-tal, 11 907-re emelkedett. Az MTI tudósítása szerint Andrew Cuomo, New York állam kormányzója úgy nyilatkozott, hogy az államban csökken a diagnosztizált fertőzések száma, a helyzet stabilizálódik. Hétfőn 731 beteg halt meg a koronavírus-fertőzés miatt, s ezzel csak ebben az államban 5489-re emelkedett a betegség halálos áldozatainak száma. A kormányzó emlékeztetett rá, hogy vasárnap 599 halottja volt a vírusfertőzésnek.

A kormányzó szerint bár pontos adatok még nincsenek, de a járvány az afroamerikai lakosságot érintheti a legnagyobb mértékben. Hétfőn egyébként Lori Lightfoot, Chicago polgármestere azt közölte, hogy a fertőzésben ott meghaltak 72 százaléka afroamerikai volt.

Nagy-Britanniában a járvány miatt hétfő este óta intenzív osztályon kezelt Boris Johnson brit miniszterelnök továbbra sem szorul lélegeztetésre, és nincs hír olyan diagnózisról, amely szerint Johnsonnak tüdőgyulladása lenne. Kedd délután a Downing Street szóvivője közölte, hogy a kormányfő állapota stabil. A kormány élén átmenetileg a Dominic Raab külügyminiszter helyettesíti. A legfrissebb keddi adatok szerint egy nap alatt újabb rekordszámú - 786 - haláleset történt, így meghaladja a 6000-et az áldozatok száma, több mint 55 ezer ember igazoltan fertőzött.

Franciaországban az előző napok csökkenő tendenciája után az elmúlt 24 órában ismét jelentősen, 607 fővel emelkedett a koronavírus-fertőzés halottainak száma és meghaladta a tízezret a francia egészségügyi minisztérium esti közlése szerint, amit a BBC idézett. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a járvány kitörése óta 7091-en kórházban, és legkevesebb 3237-en házigondozásban, vagy idősotthonokban hunytak el. Több mint 30 ezren vannak jelenleg kórházban, és közülük 7131-en intenzív ellátásban részesülnek.

Betiltotta Párizsban az önkormányzat a lakhelyhez közeli egyénileg végzett sporttevékenységet délelőtt 10 és este 7 óra között.

Spanyolországban meghaladta a 140 ezret az új fertőzöttek száma, míg a halálos áldozatoké közelít a 14 ezerhez. Az elmúlt napban 5478 pozitív tesztet jelentettek, a hétfői 4273 és a vasárnapi 6023 után. Eddig 140 510 fertőzöttet szűrtek ki az országban. A halálos áldozatok száma 743-mal emelkedett, hétfőn 637-tel, vasárnap 674-gyel nőtt, összesen pedig elérte a 13 798-at.

Belgiumban meghaladta a kétezret a halálos áldozatok száma, Hollandiában és Luxemburgban is terjed a fertőzés.

Németországban 2229-cel 105,6 ezerre nőtt az igazolt fertőzöttek száma.

Ausztriában már az egymást követően a negyedik napon csökkent a koronavírus-fertőzés következtében megbetegedettek száma, ezúttal 3,4 százalékkal, vagyis jelenleg összesen 8043 beteget tartanak nyilván. Közülük 1100-an részesülnek kórházi kezelésben, 243-an intenzív osztályon vannak. Eddig összesen 12592-en betegedtek meg Ausztriában; a legtöbb esetet Tirol tartományban, (2786 fő), Alsó-Ausztriában (2043 fő) és Felső-Ausztriában (1974 fő) diagnosztizálták. Időközben 4046-an gyógyultak meg, míg 252-en estek áldozatául a járványnak, valamennyien más alapbetegségben is szenvedtek.

Szlovákiában újabb 47 személynél diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját, és így 581-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Kedd éjféltől hatályba lép a szlovák kormány legújabb intézkedéscsomagja, amely alapján utazási korlátozásokat és részleges kijárási tilalmat vezetnek be április 13-ig, illetve a schengeni belső határokon április 17-ig visszaállítják a határellenőrzést.

Csehországban lassult a fertőzések számának növekedése, a fertőzöttek száma 4822, a haláleseteké pedig 80.

Romániában jelentősen megugrott az új koronavírusos súlyos esetek száma, keddig 4417 koronavírus-fertőzést regisztráltak, és 182-en haltak bele a betegségbe és szövődményeibe. Egy temesvári szülészeten tíz újszülött fertőződött meg a vírussal.

Ukrajnában keddre egy nap alatt hét új esettel 45-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 143-mal 1462-re. Már hétfőn, azaz rögtön a rendelet hatályba lépése napján elkezdték Ukrajnában a rendőrök bírságolni azokat, akik arcmaszk nélkül jelentek meg közterületeken.

Szigorítottak a megelőző intézkedéseken több nyugat-balkáni országban, hogy megfékezzék az új típusú koronavírus-járványt a térségben, ennek ellenére továbbra is a fertőzöttek számának növekedéséről számolnak be a szakértők.

Oroszország felújította a koronavírus-világjárvány miatt külföldön rekedt állampolgárainak hazaszállítását, hétfőn két, kedden hét különgép indult el. Eközben a fertőzöttek száma napi rekordnövekmény mellett kis híján elérte a 7500-at.

Izraelben, ahol eddig 60-an haltak meg és több mint 9000-en fertőződtek meg, szigorú kijárási tilalmat vezetnek be a pészah ünnepének kezdetén, a szerdai széder este idejére. A kormány kedden szavaz a rendkívüli szigorításokról.

Kambodzsában, ahol eddig 119 fertőzöttet tartanak nyilván, elhalasztják a khmer újévi ünnepségeket, Kambodzsában is bezártak az oktatási intézmények, a vendéglátó- és a kulturális helyek. A határokat lezárták. A ruandaiak magukban emlékeztek az 1994-es népirtásra a kijárási tilalom miatt, Paul Kagame elnök meghívottak nélkül gyújtotta meg az emlékezés lángját.

Haszan Róháni iráni elnök francia kollégája segítségét kérte annak érdekében, hogy az Egyesült Államok oldja fel az Irán elleni szankcióit, ezáltal eredményesebben tudjon küzdeni az új koronavírus járványa ellen, amely a Közel-Keleten ott a legsúlyosabb. Iránban egy nap alatt 2089 új diagnosztizált fertőzött van, összlétszámuk 62 589-re nőtt, de ebből 27 039 már meggyógyult, 3987 viszont kritikus állapotban van. A halálos áldozatok száma egy nap alatt 133-mal 3872-re nőtt.

Világszerte kedd este meghaladta az 1,38 milliót a fertőzöttek, a 78 ezret a halálesetek és megközelítette a 293 ezret a gyógyultak száma a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/John Minchillo