Túl a tizenkétezer fertőzöttön Ausztriában

A 12051 fertőzött közül 1056-an részesülnek kórházi kezelésben, 244 beteget kezelnek az intenzív osztályokon.

Továbbra is Tirol tartományban diagnosztizálták a legtöbb esetet (2.690 fő), Felső-Ausztriában 1.916-an, Alsó-Ausztriában pedig 1.863-an fetőződtek meg koronavírussal.

A szakértők szerint a számok pozitív tendenciát mutatnak. A kórházban kezelt páciensek száma ugyanis néhány napja stabil; míg pénteken még 1.074-en voltak kórházban, vasárnapra már 18-cal kevesebben.

A betegek közül 2.998-an meggyógyultak, és 204-en haltak meg a fertőzés következtében.

"Reménykeltőnek" nevezte a számokat Twitteren közzétett üzenetében Rudi Anschober egészségügyi miniszter is. A tárcavezető kifejtette: a gyógyultak száma magasabb az újonnan fertőzöttekénél; az elmúlt 24 órában 491 embert nyilvánítottak gyógyulttá, és ezzel egy időben 270-en fertőződtek meg a koronavírussal. Anschober ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy "most nem szabad feladni".

Az osztrák Gallup Intézet felmérése szerint az osztrákok nagy részének hiányoznak hozzátartozóik, ismerőseik és a megszokott szabadidő-tevékenységek is. Négy emberből hárman tartanak attól, hogy ők vagy családtagjaik valamelyike elkaphatja a koronavírus-fertőzést; a megkérdezettek 80 százaléka ezzel együtt úgy véli, elegendő tájékoztatást kap, és elégedett a kormány munkájával.

A felmérésben részt vevők több mint 90 százaléka ugyanakkor hajlandó volna arra, hogy még hosszabb ideig korlátozza emberi kapcsolatait, és csak akkor hagyja el otthonát, ha az feltétlenül szükséges.

A kormány ígéretet tett arra, hogy hétfőn nyilvánosságra hozza a részleteket az óvintézkedések húsvétot követő esetleges fokozatos feloldásáról.

Nyitókép: Lámpák megvilágította lakások egy bécsi házban napnyugta idején, 2020. április 2-án, amikor kijárási korlátozás van érvényben Ausztriában. (MTI/EPA/Christian Bruna)