A korábbiaknál jóval komolyabb járványvédelmi szigorításokat rendelt el a brit kormány, azonban ez még nem ment át a köztudatba - írta a 24.hu a The Sun beszámolója alapján. Így nézett ki a londoni metró reggel:

I live in zone 2 but like doing my excercise in Hyde Park, this is my tube in to London this morning for my one daily routine. Not good enough. Sort it out @SadiqKhan @MayorofLondon #COVIDー19 #covid19UK #DailyExcercise #WATP pic.twitter.com/6Ec7WwbaJo