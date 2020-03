Szakértő: az olaszoknak le kell számolniuk az eddig megdönthetetlennek hitt világukkal

Szomráky Béla újságíró meglátása szerint a koronavírus-járvány valószínűleg a csúcspontjához közelít Észak-Olaszország bizonyos területein, ami Közép- és Dél-Olaszországban egyelőre nem mondható el, de ez még nagyban változhat, különösen, hogy például felelőtlen déli emberek az utolsó pillanatban útnak indultak délre Lombardia és további tizennégy északi megye karantén alá vonásának hírére.

Az Olaszország-szakértő arra is kitért, miután lezárták a teljes országot, a külföldi állampolgároknak nagyon nehéz dolguk lesz távozniuk, hiszen a légitársaságok maguk függesztették fel a járataikat egyes északi térségekben. Nagy torlódások várhatók a Brenner-hágónál is Ausztria irányába.

Ami viszont jelen pillanatban van, az félmegoldás,

tette hozzá az újságíró, aki szerint nem véletlenül forszírozza kompakt mód a jobboldali ellenzék, hogy Olaszországot nemcsak le kellene zárni, hanem be kellene zárni. Mert bár az emberek be vannak zárva a maguk lakóterületére, de el kell menniük dolgozni, vagy épp bevásárolni, és ha valaki minimális eséllyel is szedi össze a kort, előbb-utóbb tovább fogja terjeszteni. Tehát a követelés a politika, valamint elsősorban a két „pilótatartomány”, Lombardia és Veneto kormányzója részéről az, hogy igenis

„le kell húzni a redőnyt”, abba kell hagyni mindenféle termelést, és az arra kijelölt élelmiszerboltok és patikákon kívül be kell zárni az üzleteket.

Szomráky Béla végezetül megjegyezte: az olasz egy szociális nép, nagyon kedvelik egymás társaságát, szeretnek összejárni, erről az életvitelről azonban a jelenlegi helyzetben le kell mondaniuk. Voltaképpen le kell számolniuk a szokásaikkal, egy olyan világgal, amit eddig megdönthetetlennek hittek. A változás legelején járnak, de már ráeszméltek, hogy nagyon nagy gondok vannak, ugyanakkor elképzelhető, hogy jól jönnek ki az egész helyzetből azáltal, hogy az igazi értékek fognak felülkerekedni – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Marco Ottico