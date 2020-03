Rengeteg repülőjáratot törölnek a koronavírus miatt

A Lufthansa tájékoztatása szerint kevesebb járat indul el Milánóba, Velencébe, Rómába, Veronába, Torinóba, Bolognába, Anconába és Pisába, az Austrian Airlines 40 százalékkal csökkenti a felkínált ülőhelyek számát, az Eurowings és a Brussels Airlines római, velencei és milánói összeköttetésén repül majd kevesebb repülőgép.

A német légitársasági csoport a múlt héten már rendkívüli pénzügyi intézkedéseket vezetett be, hétfői közlésük szerint tovább csökkentették a személyi és anyagi jellegű ráfordításokat, a projektek költségvetését.

A Ryanair közleményében szintén 25 százalékos kapacitás-csökkentést jelentett be április 8-ig a teljes európai hálózaton. Hozzátették ugyanakkor, hogy többnyire olasz járatokat érint az intézkedés. Az ír diszkont légitársaság német versenytársával együtt a jelentősen visszaeső kereslettel magyarázta a járatszám-csökkentést.

A British Airways is járattörléseket jelentett be. Ezek a Heathrow-ról Olaszországba, Franciaországba, Ausztriába, Belgiumba, Németországba, Írországba és Svájcba induló, a Gatwickről az Olaszország, Franciaország és Albánia, míg a London Cityről induló gépek közül az Olaszországba és Németországba tartó járatok egy részét érintik. Emellett a New York-i JKF-re sem lehet utazni Londonból.

A cég úgy számol, hogy csak a március 16-28. közötti időszakban csökkenti a járatok számát.

A légicégeket tömörítő Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) az MTI-nek is megküldött közleményében azt javasolta, hogy függesszék fel a repülőtéri résidőkre vonatkozó egyes szabályokat. Ezek kimondják, hogy egy légitársaság csak akkor tarthatja meg a résidőket a következő szezonra, ha azokat legalább 80 százalékban felhasználja. A légi utazás iránti igény csökkenésével azonban az IATA szerint nincs értelme ezen szabály alkalmazásának, és a társaságoknak most flexibilitásra van szükségük, hogy üzemük biztosított legyen.

Nyitókép: Pixabay