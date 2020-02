Elvesztette első kerekeit leszálláskor egy utasszállító

Az Airbus A321-es a landolást követően nem részletezett okok és körülmények között orrfutójának mindkét kerekét elvesztette - írta az airportal.hu török sajtóéresülésekre, illetve az Aviation Safety Network adataira hivatkozva.

A járaton 146 utas és 7 fő hajózó személyzet tartózkodott, ők lépcsőkön hagyhatták el a gép fedélzetét, senki nem sérült meg.

Turkish Airlines A321 (TC-JSH) suffered failure of both nosegear wheels during a hard landing in windy cond. at Istanbul-Intl AP (LTFM), Turkey. The aircraft skidded on its strut to a safe stop. All onboard flight #TK1598 from Frankfurt remained unhurt. @AirportHaber pic.twitter.com/pmLbj4Jh0L