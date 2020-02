Hivatalos bejelentés: terrorcselekmény volt a németországi vérengzés

A két támadás egy-egy vízipipabárnál történt a mintegy 100 ezer lakosú, Frankfurttól 20 kilométerre keletre található városban. Az első helyszín a városközpontban található, környékbeli tanúk 8-9 lövésről számoltak be. A másik Kesselstadt nyugati kerületben van, ott szintén több lövést lehetett hallani.

A támadásokban kilencen meghaltak, valamint öt ember súlyosan, illetve életveszélyesen megsebesült. A rendőrség nagy létszámban, alaposan felfegyverkezve vonult ki és körbezárta a helyszíneket. A levegőben rendőrségi helikopter körözött. A feltételezett tettes nyomába különleges egységek eredtek. A rendőrség hajnalban közölte, hogy a feltételezett tettest holtan megtalálták az apja lakásában, ahol még egy holttestre bukkantak.

Hessen tartomány belügyminisztere, Peter Beuth csütörtök délelőtt elmondta, hogy a feltételezett elkövető egy 43 éves német állampolgár, akit 72 éves édesanyjával együtt holtan találtak hanaui lakásában. Mindkét holttesten lőfegyver okozta sebek vannak. A lakásban lőfegyvert is találtak.

A nyomozás irányítását idegenellenes, szélsőjobboldali indíttatású terrorcselekmény gyanúja miatt magához vonta az állam elleni súlyos bűncselekmények ügyében illetékes szövetségi legfőbb ügyészség - közölte a miniszter.

A Hanauban történtek "támadást jelentenek a szabad és békés társadalom ellen" - tette hozzá.

#Hanau near Frankfurt, 11 people shot in Shisha bar, who shot all these people? According to news some of the victims were Kurds ??pic.twitter.com/fRxNs2AiWI