Fordulat a németországi merényletek ügyében - videó

A két támadás egy-egy vízipipabárnál történt a mintegy 100 ezer lakosú, Frankfurttól 20 kilométerre keletre található városban. Az első helyszín a városközpontban található, környékbeli tanúk 8-9 lövésről számoltak be. A másik Kesselstadt nyugati kerületben van, ott szintén több lövést lehetett hallani.

A támadásokban öt ember súlyosan, illetve életveszélyesen megsebesült. A rendőrség nagy létszámban, alaposan felfegyverkezve vonult ki és körbezárta a helyszíneket. A levegőben rendőrségi helikopter körözött. A feltételezett tettes nyomába különleges egységek eredtek.

#Hanau near Frankfurt, 11 people shot in Shisha bar, who shot all these people? According to news some of the victims were Kurds ??pic.twitter.com/fRxNs2AiWI