Koronavírus: kiszállhattak a magyarok is a Westerdam turistahajóról

A hajó 1455 utasa és a 802 fős személyzet közül senki sem fertőződött meg a vírussal. A Westerdam csütörtökön futott be Kampongszom kikötőjébe. A hajó a parttól távolabb horgonyzott le, és kambodzsai szakemberek mintát vettek azoktól, akik bármilyen tünetet mutattak, majd az egészségügyi minisztérium közölte, hogy senki sem hordozza a COVID-19 vírusát, ezért engedélyt adtak a fedélzeten lévőknek a kiszállásra. A partra szálló utasokat maga Hun Sen miniszterelnök köszöntötte a mólón.

A hajót üzemeltető amerikai cég, a Holland America Line tudatta, hogy az utasok elszállítására charterjáratokat szerveznek.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet Főigazgatója méltatta Kambodzsát, amiért "példát mutatott nemzetközi szolidaritásból".

Csütörtök este Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy a hajón három magyar is van, akik nem fertőzöttek. Ha igénylik, hazajuttatásukban segítséget nyújtanak. Azt is elmondta, hogy a Japán partjainál kikötött és karantén alá vont szállodahajón tartózkodó magyarok is jól vannak, nem fertőződtek meg.

Nyitókép: MTI/EPA/Mak Remissa