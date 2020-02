Kitört a kereke leszállás közben egy utasszállító repülőnek - videó

Az orosz UTair légitársaság Boeing 737-500-as járata Moszkva Vnukovo repülőtérről érkezett az észak-oroszországi Uszinszkba. A gép azonban túl keményen landolt, a futóművei összerogytak, és a csúszás után a jeges-havas futópálya szélén állt meg, a hajtóművekre és a törzs hátsó részének aljára támaszkodva - írta az airportal.hu.

Az utasok vészcsúszdákon hagyták el a fedélzetet, az aviation-safety.net adatlapja szerint személyi sérülés nem történt.

Boeing 737-524 with reg number VQ-BPS built in 1997.

With UTair from May 2012 pic.twitter.com/5dZrHbHjRn