A betegség, amely 39 másodpercenként megöl egy gyermeket

Egészen ijesztő problémát jelent a tüdőgyulladás világszerte: minden 39. másodpercben megöl egy gyermeket. És nem javulnak a számok, pedig az ember azt gondolná, hogy ezt a könnyen diagnosztizálható és kezelhető betegséget lassacskán elfelejtheti a világ – mondta az InfoRádiónak Kordos Szabolcs, az Unicef Magyarország kommunikációs tanácsadója.

A betegség megfékezésének módjáról, a még olcsóbb vakcinák kifejlesztési, bevezetési lehetőségeiről rendezték meg a napokban Barcelonában az első globális tüdőgyulladás elleni fórumot. Ezen nyolc másik szervezettel és számos ország magas rangú képviselőivel együtt az Unicef is részt vett. Kordos Szabolcs szerint az új vakcina fejlesztése igen előrehaladott állapotban van, küszöbön áll a bemutatása is, és remélhetőleg ez a jövőben forradalmasíthatja a tüdőgyulladás elleni küzdelmet.

"Nagyon összetett ez a problémakör, hiszen

a rossz táplálkozás, a légszennyezettség, a gyógyszerek és a vakcinák hiánya okozza azt, hogy a mai napig ilyen súlyos a tüdőgyulladás helyzet a világban"

– mondta Kordos Szabolcs. 2019-ben ugyanis igazoltan 800 ezer, 5 év alatti gyermek halát okozta ez a betegség, de valószínűleg ennél magasabb lehet a valós szám. Azt számolják most a hozzáértők, hogy ha a jelenlegi trend nem változik, akkor 2020 és 2030 között további 6,3 millió gyermek hal majd meg világszerte.

Az amerikai Johns Hopkins Egyetem modellezte, hogy milyen intézkedések szükségesek a helyzet megváltoztatásához, és az így kidolgozott program megvalósításával csaknem 9 millió gyermek megmenthető lenne. Ez nyilván egy hosszadalmas folyamat és sok mindennek kell egyszerre teljesülnie ahhoz, hogy ez megvalósuljon, de világosan látszik az út, amelyen haladni kell – mondta Kordos Szabolcs.

A tüdőgyulladás szinte kivétel nélkül harmadik világbeli, fejlődő országokban szedi az áldozatait,

Magyarországon nem olyan súlyos probléma

– hangsúlyozta a tanácsadó. A prognózisok szerint a legtöbb halálesetre a következő 10 évben Nigériában, Indiában, Pakisztánban, Kongóban és Etiópiában kell számítani.

A légszennyezettség is mindenkit érint, a WHO adatai szerint a világ lakosainak 91 százaléka szennyezett levegőt szív. Vagyis a gyermekek is szennyezett levegőt szívnak, és a tüdőgyulladást nagyban befolyásolja a légszennyezettség. A halálesetek 17 százaléka vezethető vissza a rossz minőségű levegőre – tette hozzá Kordos Szabolcs.

A tüdőgyulladásról A tüdőgyulladás (pneumonia) a tüdő és a légzőrendszer betegsége, amelyet baktérium, vírus vagy gomba okozhat. A beteg levegőért küzd, miközben tüdejét genny és folyadék tölti meg. Megelőzhető oltással, kezelhető antibiotikumokkal, súlyos esetben oxigénnel, ezek azonban a szegényebb országokban korlátozottan állnak rendelkezésre.

