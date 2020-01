Mint arról az Infostart is beszámolt, a csütörtöki napon egy bűnügyi felügyelet alatt álló férfi két rendőrt, szurkált meg Erdőkertesen. V. Lászlót a rendőrök épp a váci kórházból szállították otthonába, amikor a férfi – még a hazaérkezés előtt – a nála lévő késsel, „előre kitervelten” a nyakukon, kezükön, arcukon megsebesítette őket. A megkéselt egyenruhásokat végül a Honvéd Kórházba szállították, állapotuk stabil.

A fiatalember akkor indult el a lejtőn, amikor pár éve eljárás indult ellene a menyasszonya brutális bántalmazásáért. V. László ezután „bekattant”, és valóságos hadjáratot indított a rendőrök ellen. Egy helybéli szerint azt hangoztatta, hogy elrabolta tőle a párját a titkosszolgálat. „Zaklatta a rendőröket, fenyegetőzött, hogy elkapja őket és a családjukat is” – tette hozzá a Borsnak nyilatkozó férfi.

Ahogy a Teréz körúti robbantóval...

V. László a támadás reggelén egy „baljós bejegyezést” is közzétett közösségi oldalán: „Kényszerítették Hajnit, hogy hagyjon el! Illetve azzal fenyegették – amivel engem is –, ami beigazolódni látszik, hogy örök életemre börtönbe kerülök. Én nem működök együtt, ezért a mai nappal fenyegetésüket betartva zárt osztályra visznek, hogy kémiailag kivégezzenek, ahogy a Teréz körúti robbantóval is tették!” – írta.

A bulvárlap megjegyzi, a titkosszolgálattal kapcsolatos képzelgések feltehetően annak köszönhetőek, hogy V. László egykori menyasszonya korábban az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozott. Később elbocsátották, ő pedig pert indított és arról nyilatkozott a sajtónak, hogy felettese szexuálisan közeledett hozzá.

A Bors információja szerint V. László tavaly július óta volt házi őrizetben az élettársa bántalmazása miatt. Csütörtökön a Budapest Környéki Törvényszéken kellett volna megjelennie, hogy a kényszergyógykezeléséről – egy zárt pszichiátria osztályon – döntsenek. Tudomásuk szerint a férfi ellen 2016-ban indult eljárás emberölés kísérlete miatt, de végül könnyű testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak miatt emeltek vádat.

