Újabb amerikai figyelmeztetés Iránnak

Határozott választ ígért Iránnak az Egyesült Államok és szövetségesei iraki érdekeltségeinek megtámadása esetére Mike Pompeo amerikai külügyminiszter abban a közleményben, amelyet pénteken este adott ki Washingtonban.

Kommünikéjében az amerikai diplomácia vezetője arra reagált, hogy Irakban egy sor rakétatámadást követtek el amerikai diplomáciai képviseletek, köztük a Bagdad központjában lévő amerikai nagykövetség, valamint olyan katonai támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák vannak. "Meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy emlékeztessük az iráni vezetőket: nagyon határozott amerikai választ kapnak minden, tőlük vagy támogatottjaiktól kiinduló támadásra, amelyet a mi vagy a szövetségeseink érdekeltségei ellen követnek el" - fogalmazott a közleményben Pompeo.

A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az iráni vezetés iraki szövetségesei több támadást intéztek olyan iraki támaszpontok ellen, ahol az iraki biztonsági erők mellett amerikai katonák, vagy a nemzetközi koalíció tagjai teljesítenek szolgálatot. "Iránnak tiszteletben kell tartania szomszédjai szuverenitását és azonnal fel kell hagynia harmadik fél támogatásával Irakban és a térségben másutt is" - fogalmazott az amerikai külügyminiszter. Hétfőn rakétákkal támadták a bagdadi nemzetközi repülőtér mellett lévő katonai támaszpontot, majd csütörtökre virradóra ismét két rakétát lőttek ki a bázisra. Ott az iraki terrorelhárító elitegységekkel együtt amerikai katonák is teljesítenek szolgálatot. A hétfői támadásnak sebesültjei, köztük amerikai diplomaták is vannak.

A támadásokért ugyan egyetlen szervezet sem vállalta a felelősséget, de Washington azt gyanítja, hogy azon fegyveres iraki csoportok egyike lehetett az elkövető, amelyek iráni támogatást élveznek.