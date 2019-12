Trump saját sikerét látja Boris Johnsonban

"Gratulálni szeretnék Boris Johnsonnak a fantasztikus győzelméhez" - fogalmazott az Ovális Irodában az amerikai elnök. Majd leszögezte: "azt hiszem, ez talán előrejelzi azt, hogy mi fog történni jövőre a mi országunkban is".

Donald Trump korábban a Twitteren már gratulált Johnsonnak - ahogyan fogalmazott - "nagyszerű győzelméhez". Bejegyzésben azt is kiemelte, hogy "az Egyesült Államok és Nagy-Britannia most, a Brexit után szabadon megkötheti az új kereskedelmi megállapodást ".

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!