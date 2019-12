Szédítő mutatványra kényszerült egy Boeing a fővárosi reptéren - videó

Igen veszélyes manővert hajtott végre egy Boeing 727-es áruszállító repülő a szomáliai főváros, Mogadishu repülőterének megközelítése közben - írja az Airportál.

A három hajtóműves repülőgép már a végső egyenesen repült, de nem tudott landolni, mert

a korábban odaért repülő nem hagyta még el a futópályát.

A személyzet az ilyenkor előírt átstartolás helyett a tengerpart és a tenger felett egy nagyon alacsony magasságon, éles bedöntéssel, nagyon szűk, 360 fokos fordulót hajtott végre.

In a week where there have been videos of poor decision making below MSA, sadly here’s another one. Accidents just don’t happen, they are caused! #flying #safety #planesafetypodcast pic.twitter.com/yG9Yh8XjWT

A gép 2 perccel később sikeresen landolt a repülőtéren.

For those of us wishing to see the footage from the outside, here it is.



Enjoy some 727 madness! ? https://t.co/z00pGXaPeB pic.twitter.com/piYcC8kdwO