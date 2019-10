Mallorcán eltűnt magyarok - friss hírek a holttestről és a keresésről

Menczer Tamás a Facebookon azt írta: a rendőrség valóban talált egy holttestet, de

a hivatalos tájékoztatás szerint biztos, hogy nem a magyarok egyikéről van szó.

Továbbra is folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal és a családdal - tette hozzá.

A Diario de Mallorca helyi lap a hétvégén írt arról, hogy eltűnt magyar turisták után kutatnak nagy erőkkel a mallorcai hatóságok. Információi szerint a sziget délkeleti részén fekvő Cala d'Or üdülőhely egyik hoteléből jelentették, hogy két szállóvendégüket napok óta nem látták. Noha a helyi hatóságok hivatalosan nem erősítették meg az eltűntek személyazonosságát, a lap szerint egy magyar testvérpárról, egy 18 éves férfiról és egy 30 éves nőről van szó.

A helyi lapok beszámolója szerint egy szemtanú hívta a 112-t a Cala Esmeralda strandtól, mert látta, hogy az erős szélviharban egy óriási hullám a tengerbe sodort két embert. A személyleírások alapján a hatóságok azt valószínűsítik, hogy a magyar turistákról van szó. Hajókkal, helikopterrel, vasárnap drónokkal is keresték őket és búvárok is részt vettek a kutatásban, amelyet időközben kiterjesztettek, a tengeri áramlások irányát is figyelembe véve.

