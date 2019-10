Jelentős csúszással jöhet az unió következő költségvetése

Az Európai Tanács október 17-18- ülésén kezdődhet az érdemi alkudozás az EU következő, 2021 és 2027 közötti keretköltségvetéséről. Az Európai Bizottság 2018 május elején tette közzé javaslatait, az uniós nemzeti összjövedelem (GNI) 1,114 százalékában rögzítve a hétéves időszak kiadási fő összegét. Azóta érdemi előrelépés nem történt a vitában.

A finn soros elnökség már számokat és összegeket is helyez a tervezetbe, hogy a kompromisszumkeresés felé terelje a témában rendkívül megosztott kormányokat, de a Bruxinfo értesülései szerint ez sem lesz a keretköltségvetés minden elemére kiterjedő számszerű javaslat. Csak néhány kulcskérdésben, mindenekelőtt a hétéves pénzügyi keret fő összegében és a költségvetési fejezetek esetében próbálják majd meghatározni a számokat.

A finnek abban bíznak, hogy az akcióval sikerül majd kimozdítani a holtpontról a tárgyalásokat, és így dolgozzák ki azt a már konkrétabb és átfogó javaslatot, amely Európai Tanács decemberi ülése elé kerül.

A szakportálnak nyilatkozó magas rangú tagállami diplomaták ugyanakkor rendkívül szkeptikusak a decemberi céldátumot illetően. Ahhoz, hogy decemberre ennek legalább meglegyen az esélye, Donald Tusknak, az Európai Tanács december 1-jén távozó elnökének novemberre egy soron kívüli csúcsot is össze kellene hívnia, ennek azonban nincs jele.

Reálisabbnak tűnik a februári vagy a márciusi időpont a megállapodásra.

Az újabb csúszásnak más okai is lehetnek. Tusk utódja, Charles Michel a decemberi csúcs idején még csak két hete lesz hivatalában, így diplomáciai források várakozásai szerint aligha azzal kezdi majd a tevékenységét, hogy egy ilyen kemény fába vágja a fejszéjét.

November 1-én új Európai Bizottság is munkába fog, mégpedig eléggé határozott prioritásokkal, ezért Ursula von der Leyen is változtatásokat eszközöl majd a javaslaton. Ezt múlt heti parlamenti meghallgatásán Johannes Hahn, a következő bizottság költségvetési biztosa is megerősítette.

