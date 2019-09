Öngyilkos merénylet egy amerikai légibázisnál

Öngyilkos merénylő levegőbe röpítette robbanóanyaggal megrakott gépkocsiját hétfőn Szomáliában egy légi támaszpont bejáratánál, amelyet amerikai és szomáliai katonák használnak - közölte a szomáliai biztonsági szolgálat egyik illetékese.

Breaking: Al-Shabab extremist militant claimed it has attacked #Balidoogle, which is a base for #US and #Somali forces, located on the outskirts of #Mogadishu. pic.twitter.com/hi2eeYYGzo