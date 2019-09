Magyarics Tamás: egy kemény brexit után Európa-szerte felerősödhetnek a szeparatista hangok

Továbbra is az Észak-Írország és Írország közti fizikai határellenőrzés bevezetése, az úgynevezett backstop a brexit kulcskérdése. Ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az unióból, a vámuniónak sem marad része, így ismét bevezetik a határellenőrzést. Új megoldási javaslat nem került elő – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás.

"Jelen pillanatban a legvalószínűbbnek tűnik, hogy a Benn-törvény alapján valamifajta hosszabbítást talán kér Boris Johnson, bár ezt eddig kategorikusan kizárta. Az, hogy valamiféle kiskaput találjon, nem tűnik nagyon valószínűnek" – fogalmazott a külpolitikai szakértő.

Korábban az északír függetlenségiek és London azzal a feltétellel kötöttek békét, hogy Írország és Észak-Írország között nem lesz határellenőrzés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára kiemelte, Írország és Észak-Írország szoros gazdasági és kulturális kapcsolatokat ápol, a két terület között naponta több tízezer ember közlekedik, így

a határellenőrzés bevezetése hatalmas feszültséget okozna.

"Számos kérdés – az egész politikai berendezkedés, a politikai kérdés, hogy Írország egységes vagy nem egységes, és a britek jelenléte Észak-Írországban – újra felhozhatná azokat a problémákat, amelyek a 70-es évektől a 90-es évek végééig az úgynevezett The Troubles, tehát a zavarok vagy bajok idejének nevezett időszakban jelentkeztek. Kemény brexit esetén elképzelhetően akár erőszakos cselekmények is előfordulhatnak. […] Eddig is voltak példák egy-két esetben ilyenekre egyes kulcsfontosságú városokban, a határhoz közeli helyeken".

Ha az Ír-sziget egyesül, nagyobb lesz az esélye, hogy Skócia is kiválik az Egyesült Királyságból – tette hozzá a külpolitikai szakértő. Magyarics Tamás megjegyezte: ha a skótok is kiharcolják a függetlenséget, egész Európában felerősödhetnek a szeparatista hangok:

a katalánok, a baszkok, a korzikaiak is függetlenséget követelhetnek, ez pedig az unió belső stabilitását is megrengetheti

– összegezte Magyarics Tamás.

Visszaüthet a demokratákra

A külpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy várhatóan megindul az úgynevezett impeachment eljárás az amerikai elnök ellen.

A demokraták múlt kedden jelentették be, hogy kezdeményezik Donald Trumppal szemben az úgynevezett impeachment, azaz közjogi felelősségre vonási eljárás megindítását. Azután határoztak így, hogy kiderült, Trump nyomást gyakorolhatott az ukrán elnökre, hogy indítson vizsgálatot az elnök legfőbb demokrata ellenfelének, Joe Biden volt alelnöknek és fiának ukrajnai ügyleteivel kapcsolatban.

Az eljárás lényege, hogy az elnököt először eltávolítják a hivatalából, ezután indulhat meg a bírósági felelősségre vonása. Mivel az impeachment félig politikai ügy, várhatóan sikerrel jár majd a demokraták kezdeményezése, az elnököt azonban

nem tudják majd elmozdítani hivatalából

– mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára.

A jelenlegi pillanatban a demokraták többségben vannak a képviselőházban, ennek megfelelően többségben vannak a képviselőház jogi bizottságában is, tehát ott, adott esetben minden további nélkül átmehet egy ilyen impeachment kezdeményezés. A képviselőházban ugyancsak átmehet – ismertette Magyarics Tamás, hozzátéve: "az azonban, hogy az elnököt eltávolítsák a hivatalából, több mint kétséges, hiszen a republikánusok vannak többségben a szenátusban, és

15-20 republikánusnak kellene a demokratákkal együtt szavaznia,

a saját pártjuk egyik tagja, ráadásul az elnök ellen, ami nem nagyon valószínű, főleg egy választási évben."

Magyarics Tamás szerint az impeachment eljárás nem Donald Trump, hanem a demokraták választási esélyeit gyengítheti.

"Hogyha állandóan ezzel fognak foglalkozni, akkor

a választók egy része arra a következtetésre juthat, hogy a demokratáknak nincs semmilyen komolyabb jövőképe.

Tehát ahelyett, hogy a gazdasági, társadalmi, külpolitikai kérdésekkel foglalkoznának, megszállottan az érdekli őket, hogy Donald Trumpot eltávolítsák a hivatalából."

A külpolitikai szakértő kiemelte: az amerikai gazdaság jó állapotban van, az ország külpolitikájában nem történtek drámai változások, a demokrata elnökjelöltek pedig megosztók, így Donald Trumpnak van esélye az újraválasztásra.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall