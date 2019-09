Feldühítette az amerikai elnököt az ellene tervezett eljárás

A New Yorkban tartózkodó Donald Trump amerikai elnök haragos Twitter-bejegyzésekkel reagált az ellene indítandó eljárás bejelentésére. "Teljességgel a demokraták boszorkányüldözéses átverése" - írta Donald Trump az egyik mikroblog-bejegyzésben. A másikban "az elnök zaklatásáról" írt, egy harmadik bejegyzésben pedig úgy vélte, hogy

Az amerikai elnök azt követően nyilvánult meg így a Twitteren, hogy Nancy Pelosi házelnök kedden délután sajtókonferenciát tartott és bejelentette, hogy a szövetségi képviselőház megvizsgálja, indítson-e az elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárást (impeachment) Trump ellen.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!