Klicsko lapátra kerülhet

A kormányfő szavai szerint a kabinet az elnöki hivatalhoz fordul Klicsko menesztése ügyében. A fővárosi adminisztráció vezetőjének leváltása, illetve kinevezése ugyanis az államfő hatáskörébe tartozik.

Klicskónak megmarad viszont a főpolgármesteri posztja, és továbbra is ő vezeti a kijevi városi tanácsot a következő helyhatósági választásokig.

Volodimir Zelenszkij elnök már a közelmúltban többször kijelentette: nem tartja elfogadhatónak, hogy Klicsko egy személyben tölti be a főpolgármesteri és az adminisztrációvezetői tisztet. Az államfő szerint Kijev vezetése hatékonyabb lenne, ha a két posztot két külön személy töltené be. Ezt közölte Klicskóval személyes találkozójuk alkalmával is. Klicsko azonban nem értett vele egyet - mint később nyilvánosságra hozta - kifejtette az elnöknek, hogy ezzel szerinte visszatér a menesztett Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök időszaka, amikor a fővárost nem választott vezető, hanem az államfő által kinevezett személy irányította.

Andrij Bohdan, az elnöki hivatal vezetője azzal is vádolta Klicskót, hogy nincs kellő rálátása a hivatalára, ahol emiatt dúl a korrupció. Bohdan vádjait Klicsko hevesen visszautasította.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy Zelenszkij július végén egyszer már levélben fordult a kormányhoz, kérve hozzájárulását Klicsko menesztéséhez, de az akkori, még Volodimir Hrojszman miniszterelnök vezette kabinet napirendre sem tűzte a kérdést.

A kormány szerdai döntése után Klicsko sajtótájékoztatót hívott össze, amelyen a kabinetnek a menesztéséről hozott döntését törvényellenesnek, alkotmányellenesnek és antidemokratikusnak nevezte. Szerinte ezzel közvetlen elnöki irányítás alá kerül a főváros. Leszögezte, hogy őt csak a kijevi lakosok válthatják le. Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy menesztése esetén bírósághoz fog fordulni.