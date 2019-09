Három és fél évig is kitarthat majd az új kabinet

Miután az Öt Csillag Mozgalom jelmondata a "nehogy kiessünk a parlamentből", a baloldali Demokrata Párté pedig a "fogadjuk el az ölünkbe hullott ajándékot, Isten ments, hogy megváljunk tőle", tökéletes az összhang a két párt között, ami akár három és fél éven keresztül is eltarthat – fogalmazott Szomráky Béla.

Az Olaszország-szakértő szerint

a felek mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy minél tovább kitartsanak, 2022-ig szinte biztosan,

amikor majd esedékessé válik az új olasz köztársasági elnök megválasztása, amivel bebetonozhatnák a most balra tolódó hatalmi centrum pozícióját. Sőt, kitarthatnak akár 2023-ig is, az 5 éves ciklus végééig.

Vélhetően az Öt Csillagnak és a Demokrata Pártnak jelenleg még nincs kormányprogramja, legfeljebb egy vázlata, ami úgymond egy "kívánságlista, tele ajándékokkal, vágyálmokkal, mesékkel" – mondta a szakértő, aki szerint azt ígérik, mindenki jól fog járni: kevesebb adót kell majd fizetni, a fiatalokat felkarolják, hadat üzennek a korrupciónak. Szomráky Béla hozzátette bizonyos, hogy egy tételhez sincs egyetlen eurócent sem rendelve.

A múlt tapasztalataiból az azonban előre borítékolható, hogy

az adósság tovább fog nőni,

ami mindenkinek az érdeke, aki a pénzvilágban mozog, hiszen Olaszország egy roppant erős ország, ami minél jobban el van adósodva, annál több kamatot fizet, magyarázta az újságíró. Hozzátette: a jelenlegi Európai Bizottság is abban érdekelt, hogy a rendszer fennmaradjon, valamint, hogy a következő testület is hasonlóan viszonyuljon Olaszországhoz.

Rómában ráadásul még azt is belengették, hogy – ellentétben az előző kormánnyal, a Salvini–Di Maio-kabinettel, ahol Conte volt a "díszpinty" –, most minden rugalmasságot meg fognak adni, ami tulajdonképpen azt jelentheti, hogy a maastrichti kritériumokat akár meg is haladhatják – tette hozzá a szakértő.

Az előző kormány erős emberének, Matteo

Salvininek közben egyetlen lehetősége marad – jegyezte meg Szomráky Béla –, méghozzá az, hogy

belekezd egy türelmes és hosszúnak ígérkező építkezésbe, pártépítésbe,

hiszen a végletekig nem lehet megélni abból, hogy bizonyítottan, és az olaszok elvárásainak megfelelően egy olyan migrációs politikát folytasson, amely bár Olaszország hasznára, de néhány más fontos európai tagállamnak a kárára van, tette hozzá a szakértő.

Nyitókép: MTI/AP/Alessandra Tarantino