Merkel: nem kell aggódni az egészségem miatt

Az egyik újságíró megkérdezte tőle: van-e még olyan érték, amelyet közösnek tekint Trumppal. Azt válaszolta: rombolják az Egyesült Államok tekintélyét az elnöknek azon Twitter-üzenetei, amelyekkel színes bőrű demokrata párti képviselőnőket támadott nemrég a bevándorlási vitákban. Kijelentette, hogy támogatja ezeket a képviselőket.

"Szigorúan elhatárolom magamat ezektől a támadásoktól, és szolidáris vagyok ezzel a három nővel"

- jelentette ki a kancellár, akinek a sajtó szerint feszült a viszonya Trumppal.

Az amerikai elnök azt írta nemrég, hogy ha ezeknek a képviselőknek - összesen négyről van szó - nem tetszik az Egyesült Államok, akkor menjenek vissza eredeti hazájukba.

A négy közül három az Egyesült Államokban született, egy pedig a szomáliai belháborúból menekültként érkezett az Egyesült Államokba.

"Az amerikai nép erejét részben az azt alkotó nemzetek adják, ezért ezek a megjegyzések teljesen szembemennek a szilárd meggyőződésemmel, és rombolják Amerika tekintélyét" - jelentette ki Merkel.

A Brexitről szólva azt mondta: reméli, hogy a tárgyalásokon megtalálják a megoldást az ír-északír határ problémájára - vagyis ezután is szabadon átjárható lesz ez a határ -, és ez bekerül az EU és Nagy-Britannia jövőbeni kapcsolatáról szóló nyilatkozatba, felülírja a már megszületett kilépési megállapodásban szereplő tartalékmegoldást, vagyis gyakorlatilag el lehet vetni az úgynevezett backstopot. Ez azt jelenti - folytatta -, hogy a jövőbeni viszonyról pontosabb, jobb meghatározást kell beleírni a nyilatkozatba, mint ami a szerződésben már szerepel. A kancellár viszont megismételte az uniós vezetőknek azt az álláspontját, hogy magát a szerződést nem lehet újratárgyalni.

Merkel bízik abban, hogy Nagy-Britannia egy új miniszterelnök vezetésével megtalálja a kiutat a jelenlegi válságos helyzetből,

de nem akar véleményt mondani arról, hogy halasszák-e tovább a kilépést, vagy az ország rendezzen-e egy új népszavazást az ügyben. "Nagy-Britannia nagy és büszke ország, és partnerünk marad akkor is, ha már nem lesz az EU tagja" - jelentette ki.

Angela Merkel bizakodónak mondta magát abban, hogy az utóbbi időben keletkezett feszültségek ellenére a német kormánykoalíció nem bomlik fel a kormány jelenlegi megbízatásának végéig. A koalíciós partner szociáldemokrata párt azt tervezi, hogy év végén félidős mérleget von a kormány munkájáról, és állást foglal a szövetség jövőjéről is.

Irán és a nagyhatalmak viszonyával kapcsolatban a német kancellár dicsérte Emmanuel Macron francia elnököt, amiért próbál közvetíteni Irán és az Egyesült Államok között. Hozzátette, hogy a diplomáciai erőfeszítések kulcsfontosságúak ilyen esetben. "Minden lehetséges módon fent kell tartani a párbeszédet a helyzet elmérgesedésének elkerülésére" - szögezte le.

Azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump elnök tavaly kiléptette az Egyesült Államokat az Iránnal 2015-ben megkötött nukleáris megállapodásból, azt mondta: az a tény, hogy a másik öt nagyhatalom "tartani akarja magát a megállapodáshoz, nem jelenti azt, hogy ne néznénk nagyon kritikusan Irán tetteit, például befolyását Szíriában, Jemenben, Izraellel szembeni magatartását, ballisztikusrakéta-programját". "Amellett, hogy él a megállapodás, jó okunk van arra, hogy tárgyaljunk Iránnal ezekről is" - mondta.

Oroszországgal és a Liga jobboldali radikális olasz kormánypárt feltételezett orosz pénzügyi támogatásával kapcsolatban azt mondta: az a tény, hogy Moszkva populista pártokat támogat, "aggodalomra ad okot". Mindazonáltal erről bővebben nem akart beszélni. "Értesültem erről a gyanúról, de Olaszország dolga, hogy fényt derítsen az ügyre" - mondta.

Kérdezték a 65 éves kancellárt egészségi állapotáról is amiatt, hogy az utóbbi időben háromszor is remegés fogta el nyilvános szereplései alkalmával. Kijelentette, hogy nem kell aggódni egészsége miatt, törődik vele, tudatában van az ezzel kapcsolatos felelősségének is. Meggyőződése, hogy el tudja látni kancellári feladatait. Bár kancellár csak 2021-ig lesz, addig tart politikai pályafutása, reméli, hogy utána is egészségesen fog élni - tette hozzá.

Nyitókép: MTI/EPA/Hayoung Jeon