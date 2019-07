Sokat bírált miniszter az EU csúcspozíciójában

Ursula von der Leyen az alsó-szászországi miniszterelnök lánya, nagyon jó iskolákba járt Belgiumban. Franciául és angolul kiválóan beszél, férje egy tudós ember - mondta el a francia-német alku eredményeképp az Európai Bizottság vezetésére fő esélyessé előlépett politikusnőről az InfoRádióban Kiss J. László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára.

Ismert, az Európai Tanács - vagyis az unió tagállamainak állam- és kormányfőiből álló testület - a német politikusnőt javasolja az Európai Parlamentnek arra, hogy megválassza az EU csúcsvezetőjévé, vagyis az Európai Bizottság élére.

"Francia és angol nyelvtudásával messze kimagaslik a berlini politikai vezetők közül. Azt kell mondani, hogy most mint a védelmi minisztérium vezetőjének, igen sok problémája van. Legutóbb a

Ugyanakkor a nemzetközi elfogadottsága, különösen NATO-területen, igen pozitív, ebben pedig a neveltetése és a nyelvtudása nagy szerepet játszik" - mondta Kiss J. László. Hozzátette: francia részről nagyot lendített támogatásán a nyelvtudás.

Arra a kérdésre, hogy Ursula von der Leyen miként került a képbe, azt mondta: az alkalmas jelölt olyan személy, aki nem megosztani, hanem egyesíteni jön Európát. "Ő családügyi miniszter volt, onnan érkezett a honvédelmi tárcához, ahol a nemzetközi ismertsége NATO-körökben nagyon pozitívan alakult, elfogadottá vált. Egy olyan szereplő, aki az európai nagypolitikában eddig nem hallatta a hangját. Ez most nem hátrány, hanem inkább előny" - mondta Kiss J. László.

A megállapodás ügyében sajtótájékoztatót tartott Angela Merkel német kancellár is, aki üdvözölte az egyezséget, belpolitikai okokból azonban tartózkodott a szavazáson; a berlini kormányszövetség egyik tagja, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) nem támogatta az egyezséget, és a koalíciós megállapodás értelmében így a huszonnyolc tagállam vezetői közül egyedüliként tett így a szavazáskor.

Rámutatott ugyanakkor, hogy

Elmondta továbbá, hogy az Európai Tanács javaslata értelmében az Európai Parlament elnöki tisztségét az ötéves ciklus első felében szociáldemokrata, utána pedig néppárti politikus töltené be.

A magyar köztévében már Orbán Viktor is nyilatkozott a vezetőről, akit hétgyermekes anya lévén sokkal jobbnak nevezett, mint a csúcsjelölti rendszerrel együtt elbukott Frans Timmermanst és Manfred Webert.

Emmanuel Macron francia elnök szerint pozitív fejlemény, hogy meg tudtak állapodni az érdekeltek. Emmanuel Macron sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a tető alá hozott kompromisszum egy "mély francia-német egyezség gyümölcse", a cél annak biztosítása, hogy Európa ne legyen megosztott. Méltatta a jelölteket, köztük az Európai Bizottság elnöki tisztségére megnevezett Ursula von der Leyent és Christine Lagarde-ot, aki az Európai Központi Bank vezetője lesz a tervek szerint.

Pedro Sánchez spanyol kormányfő "rendkívül kiegyensúlyozottnak" nevezte a csomagot, és elmondta, biztosították afelől, hogy szociáldemokrata politikus kapja majd a gazdasági és pénzügyi tárcát a bizottságban. Brigitte Bierlein ügyvezető osztrák kancellár üdvözölte az eredményt, és történelmi lépésnek nevezte, hogy a brüsszeli testületnek női elnöke lesz.

Feledy Botond külpolitikai szakértő, Facebook

"Hét gyermek anyja. Első harminc évét Brüsszelben élte. Apja Niedersachsen tartományi miniszterelnöke. Merkelnek sokáig utódjelöltje volt, korábban családi majd egészségügy-minisztere. Most hadügyi tárcavezető. És ma estétől hivatalosan is az Európai Bizottság élére jelölt első nő, hat évtized után egy német. A V4-ek is beálltak mögé. Érdekes öt év jön: a franciák a központi bankot veszik at, a spanyolok a külügyi posztot, a Benelux diplomácia pedig a belga miniszterelnöknek szerezte meg a Tanács elnökségét. Senki a Lajtától keletre. Hogy ez hogy fest majd a hétköznapokban , hamarosan kiderül..."