Ursula von der Leyen jelöltségének jóváhagyására kérte az Európai Parlamentet (EP) csütörtökön Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, hogy a jelenlegi német védelmi miniszter lehessen Jean-Claude Juncker utódja az Európai Bizottság élén.

Az uniós tagországok állam- és kormányfői a hét eleji csúcstalálkozójukon meglepetésre von der Leyent jelölték a brüsszeli testület elnökének.

Tusk az EP strasbourgi plenáris ülésén felszólalva leszögezte: a főbb uniós intézmények vezetői tisztségeiben most először sikerült tökéletes nemi egyensúlyt elérni a jelöléseknél. "Remélem, hogy ez ösztönözni fogja a képviselőtestületet a döntése meghozatalakor" - jelentette ki.

A volt lengyel kormányfő hangsúlyozta, hogy

Egyesek szerint az Európai Parlament jelenti a valódi európai demokráciát, mások szerint viszont épp az Európai Tanács, a tagállami vezetők erős demokratikus felhatalmazása miatt. Valójában azonban nincs sok értelme az ilyen vitáknak, ugyanis mindkét intézmény demokratikus - mondta.

Kiemelte, hogy időben sikerült tető alá hozni a tisztújítási kompromisszumot, sokkal gyorsabban, mint legutóbb, öt évvel ezelőtt.

Az EU-párti erők közül a jóváhagyást illetőleg leginkább vonakodó zöldpárti frakciónak Tusk azt üzente, hogy részvételük a döntéshozatalban egész Európának a hasznára válna.

Az EP várhatóan július közepén fog szavazni a német miniszter jóváhagyásáról, és egyes elemzők szerint szoros eredményre kell készülni.

Ursula von der Leyen kevesebb mint 24 órával a kiválasztása után, szerda délután Strasbourgba látogatott, ahol részt vett az Európai Néppárt frakcióülésén, s egyéb egyeztetéseket folytatott, csütörtökön pedig szülővárosában, Brüsszelben tölti a napot, ahol mások mellett Donald Tuskkal és Jean-Claude Junckerrel fog tárgyalni.

- mondta sajtóhírek szerint a tárcavezető a néppárti képviselőknek.

Szerdai találkozójukról Juncker a Twitteren számolt be, "igazi európainak" nevezve von der Leyent.

Delighted to welcome @vonderleyen with open arms to the @EU_Commission today. A true European, we are on the same page when it comes to speaking up for ?? interests.

Ich freue mich, Hand in Hand mit ihr zusammenarbeiten. Je lui souhaite le meilleur au l’@Europarl_EN. pic.twitter.com/nCraHdAGrB