Egyre kétségesebb a német nagykoalíció életben maradása

Ursula von der Leyen jelölése az Európai Bizottság élére élesen megosztja a német nagykoalíciót. Több nyilatkozat is napvilágot látott, köztük Sigmar Gabrieltől a Der Spiegelben, amelyben a szociáldemokraták korábbi vezetője úgy fogalmazott: most jött el az idő, hogy véglegesen elszakítsák a szálakat a nagykoalíción belül, emlékeztetett Kiss J. László külpolitikai szakértő az InfoRádiónak nyilatkozva. De Katarina Barley, a SDP európai parlamenti képviselője, korábbi igazságügyi miniszter is azt közölte, hogy nem fogják megszavazni von der Leyent.

"Tehát arról van szó, hogy a nagykoalíció pártjai ugyanabban a kérdésben két különböző állásponton vannak az Európai Parlamentben. Ez egy rendkívüli probléma. Azon túl, hogy

az SDP szabadesése gyakorlatilag tovább tart"

– emelte ki a szakértő.

A nagykoalíció életben maradásáról az év második felében az SDP tagsága mindenféleképpen szavazni fog, ahol el is kell majd számolnia a vezetésnek a nagykoalíció eredményeiről. Az SDP azért is van problémás helyzetben, mert

már Merkel idejében az a benyomás alakult ki, hogy a szociáldemokraták veszítettek a pozíciójukból.

A von der Leyen-ügyben pedig lényegében azzal vádolják a CDU-t, hogy a védelmi miniszter megválasztásának a körülményei nem voltak demokratikusak.

Kiss J. László megjegyezte, miután a korábbi csúcsjelölti mechanizmus nem vált be, és gyakorlatilag az ilyen értelemben felfogott demokratikus úton nem lehetett többséget elérni, szükségmegoldás született annak érdekében, hogy az Európai Unió cselekvőképes legyen.

Nyitókép: Jean-Francois Badias