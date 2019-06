Történelmi tettet hajtott végre Trump - a nap hírei

A tervezettnél egy órával később, de megkezdődött az európai uniós tagállamok vezetőinek rendkívüli csúcsértekezlete Brüsszelben. Az egyetlen napirendi pont a főbb uniós intézmények elnöki tisztségeinek betöltése. A hagyományoknak megfelelően a résztvevők először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek, majd a munkavacsorán rátérnek hivatalosan is a tisztújítás kérdésére, a tárgyalás késő éjszakáig is elhúzódhat, szükség esetén pedig reggel folytatódik.

Súlyos, sőt történelmi hibát követne el az Európai Néppárt, ha támogatásával Frans Timmermans lenne az Európai Bizottság elnöke - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Joseph Daulnak, az Európai Néppárt elnökének írt levelében az Origo információi szerint.

Hírügynökségi értesülés szerint mind a négy visegrádi ország ellenzi, hogy Frans Timmermans szociáldemokrata csúcsjelölt kerüljön az Európai Bizottság élére.

Nagy-Britannia él uniós tagságával járó jogaival, és teljesíti ebből fakadó kötelezettségeit is mindaddig, amíg az Európai Unió teljes jogú tagja - jelentette ki a brit miniszterelnök Brüsszelben, a rendkívüli uniós csúcsra érkezve. Theresa May hangsúlyozta: az Egyesült Királyság konstruktív lesz az uniós intézmények vezető tisztségeiről szóló vitában. Hozzátette: a Brexitet követően országa továbbra is szoros kapcsolatot kíván fenntartani az Unióval és 27 tagországával.

Újrakezdi az észak-koreai nukleáris leszerelést célzó tárgyalásokat Washington és Phenjan - jelentette be az amerikai elnök, miután találkozott az észak-koreai vezetővel. Donald Trump hangsúlyozta, hogy új fejezetet kell nyitni a kétoldalú kapcsolatokban, de az Észak-Koreai szankciók egyelőre érvényben maradnak. Az amerikai elnök Kim Dzsong Unnal a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben találkozott. Donald Trump rövid időre észak-koreai területre lépett. Kim Dzsong Un ezt történelmi pillanatnak és bátor döntésnek nevezte.

Romániában a trianoni szerződés napjává nyilvánítaná június 4-ét két kormánypárti szenátor. Ez azt jelentené, hogy ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanának, és országszerte kitűznél a nemzeti lobogót. A román média értelmezése szerint a kormánypárti szenátorok arra reagáltak, hogy a magyar Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum 100. évfordulóját.

Hétfőtől indul a családvédelmi akcióterv négy új eleme. A babaváró támogatás mellett a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a csokhoz kapcsolódó kedvezményes hitel és a jelzáloghitelek egy részének elengedése is igényelhető. Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár a Kossuth Rádiónak megismételte: utólag is igényelhetik a babaváró támogatást azok, akiknek gyermeke július elseje és augusztus elseje között születik. A használt lakások vásárlására is fordítható a családi otthonteremtési kedvezmény.

Hétfőn ügyeleti rend lesz az egészségügyi ellátásban, zárva lesznek a gyógyszertárak, a háziorvosi és szakrendelők az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napján, a Semmelweis-napon. A háziorvosi rendelők bejáratánál, jól látható helyen fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet elérhetőségeit. A mentők július 1-jén is teljes kapacitással dolgoznak.

Nyílt napokat tart a Budapesti Békéltető Testület hétfőtől két héten át. Az érdeklődőknek lehetőségük lesz kötetlen beszélgetésekre a békéltetési eljárásról, megtudhatják, milyen fogyasztóvédelmi jogaik vannak a vállalkozásokkal szemben, és érdekes esetekről is hallhatnak. A kereskedők és cégek pedig többet megtudhatnak az ügyfeleiket megillető jogokról, vagy éppen arról, hogy milyen kötelezettségeik vannak a békéltető testületi eljárásban.