A portál tájékoztatása szerint a magyar kormányfő levelében közölte: tisztában van azzal, hogy a Fidesz néppárti tagsága jelenleg fel van függesztve és ilyen körülmények között a Fidesznek semmilyen ráhatása nem lehet az EPP politikájára. Azonban a "jelenlegi helyzet súlyossága" miatt arról tájékoztatta a néppárt elnökét, hogy a német és a francia állami vezetők alkut kötöttek a legfontosabb európai uniós pozíciókról, és ezt terjesztik be vasárnap az Európai Tanácsnak. A megállapodás értelmében - melynek több eleme is van - Frans Timmermans lenne az Európai Bizottság elnöke - írta

Orbán Viktor szerint

mert egy olyan párt, amelyik megnyert egy választást, egyszerűen átadná másnak azt a nyerő pozíciót, amelyért megharcolt. Ez a kormányfő szerint egyrészt megalázó lenne, másrészt teljes mértékben aláásná a néppárt tekintélyét és a méltóságát a nemzetközi politika világában, harmadrészt pedig a saját szavazói szemében is "komoly csapást jelentene" az Európai Néppárt tekintélyére.

Orbán Viktor levelében úgy fogalmazott:

ezért levelében arra kérte a néppárt elnökét, hogy tegyen meg minden erőfeszítést egy ilyen vereség elkerülése érdekében.

A magyar miniszterelnök arról is tájékoztatta Joseph Dault, hogy "hasonló szellemben és üzenet közvetítésével" egyeztet majd az Európai Néppárt családjának többi miniszterelnökével a témában - írta az Origo.

A teljes levél

Kedves Elnök úr,



Tisztában vagyok azzal, hogy a Fidesz Európai Néppárti tagsága jelenleg fel van függesztve. Azzal is tisztában vagyok, hogy ilyen körülmények között a Fidesznek semmilyen ráhatása nem lehet az Európai Néppárt politikájára.



Azonban a jelenlegi helyzet súlyossága mégis arra késztet, hogy írjak Önnek. Szeretném tájékoztatni arról, hogy a német és a francia állami vezetők alkut kötöttek a legfontosabb európai uniós pozíciókról. Ezt a megállapodást terjesztik be ma az Európai Tanácsnak.



A megállapodásnak több eleme van. A megállapodás értelmében Frans Timmermans lenne az Európai Bizottság elnöke.



Engedje meg, hogy levelemmel felhívjam a figyelmét arra a tényre, hogy amennyiben az Európai Néppárt támogatná ezt a megállapodást, azzal súlyos, sőt történelmi hibát követne el. Ez azt jelentené, hogy egy olyan párt, amelyik megnyert egy választást, egyszerűen átadná másnak azt a nyerő pozíciót, amelyért megharcolt.



Mindenekelőtt ez megalázó lenne. Másrészt teljes mértékben aláásná a tekintélyünket és a méltóságunkat a nemzetközi politika világában. Harmadrészt komoly csapást jelentene az Európai Néppárt tekintélyére a saját szavazói szemében. Miért is támogattuk az Európai Néppárthoz tartozó pártokat az európai parlamenti választáson, ha a legfontosabb pozíciót átadjuk a legnagyobb ellenfelünknek. Mindez saját magunk megsemmisítéséhez vezet.



Arra kérem, Elnök úr, tegyen meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy elkerüljünk egy ilyen vereséget. Egyben tájékoztatom arról, hogy hasonló szellemben és üzenet közvetítésével egyeztetek majd az Európai Néppárt családjának többi miniszterelnökével a témában.