A Nem a nagy hajókra (No alle grandi navi) elnevezésű mozgalom szervezte tüntetésen a velencei hatóságok szerint mintegy hatezren vettek részt.

Természetvédők, velencei lakosok és turisták is csatlakoztak a menethez, amely a június 2-i hajóbaleset helyszínétől, a San Basilio-Zattere hajóállomástól egészen a városközpontig, vagyis a Szent Márk térig haladt gyalogosan és hajókkal is. A magasba tartott transzparenseken többek közt az volt olvasható, hogy "Ki a hajókkal a lagúnákból" és "Velence nem Disneyland".

A tüntetőknek kezdetben megtiltották, hogy bevonuljanak a Szent Márk térre, amely 1997 óta biztonsági okokból le van zárva minden politikai jellegű megmozdulás előtt, később azonban a prefektus engedélyezte, hogy a tiltakozók idáig eljussanak.

Egy héttel ezelőtt a velencei csatornahálózat egyik bejáratának számító Giudecca kanálisában egy majdnem 300 méter hosszú tengerjáró hajó manőverezés közben nekihajtott egy kisebb turistahajónak. Négy külföldi turista szenvedett könnyebb sérülést. A hajókat az ügyészség lefoglalta, hét személy ellen indult vizsgálat.

