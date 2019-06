Újabb drámai videó a velencei óriáshajó balesetéről

Az Opera nevű hatalmas óceánjáró vasárnap reggel érkezett Velence kikötőjébe, és motorhiba miatt nem tudott megállni - a kapitány csak a dudát tudta nyomni, mialatt járműve óriási tömegével megállíthatatlanul nyomult a másik hajó és a part felé. Az ütközésről a részleteket elolvashatja és a többi videót megnézheti korábbi cikkünkben.

