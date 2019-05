Még nincs is meg az új brit kormányfő, máris üzentek neki

Az Európai Parlament leendő képviselőiről éppen ma szavazó Írország külügyminisztere például igyekezett nyilvánvalóvá tenni, hogy a lemondását most bejelentő Theresa May brit kormányfő utódja sem fog jobb ajánlatot kapni az Európai Uniótól a britek uniós tagságának megszüntetésére.

"Azt hiszik, hogy egy új kormányfő keményebb tárgyalópartnernek bizonyulhat, és jobb egyezményt harcolhat ki Nagy-Britanniának, de az EU nem így működik

- fogalmazott Simon Coveney, aki kulcsszerepet játszott a London és Brüsszel közötti megállapodásban, amelyet többszöri nekifutásra sem sikerült elfogadtatni a brit parlamenttel. Az ír diplomácia vezetője úgy látja: Írországnak komoly kihívásokkal kell szembenéznie a kormányfőváltás miatt.

A jelenlegi kilépési határidő októberben jár le, de az ír külügyminiszter szerint London további halasztást is kaphat, ha kér az Európai Uniótól. A politikus ugyanakkor hozzátette, Nagy-Britanniának nem árt az óvatosság, mert szerinte az EU türelme elfogyott.

Ezt látszik erősíteni az Európai Bizottság reakciója is, a testület egyik szóvivője azt mondta:

a kilépési megállapodást az unió érvényesnek tartja, bárki is legyen a szigetország új miniszterelnöke.

A testület éléről távozó Jean-Claude Juncker bátor nőnek nevezte döntéséért Theresa Mayt és közölte, hogy kész jó munkakapcsolatot kialakítani utódjával.

Óvatosan értékelte a helyzetet a francia elnök, aki az Egyesült Királyság és Franciaország minden téren rendkívül fontos kapcsolatait hangsúlyozta. Emmanuel Macron ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy az Egyesült Királyságnak világossá kell tennie EU-tagságának megszűnésével kapcsolatos álláspontját. Macron emlékeztetett arra is, hogy ha az EU és az Egyesült Királyság között októberig nem születik olyan megegyezés, amelyet a brit parlament is elfogad, az ország rendezetlenül hagyja el az uniót. A francia elnök utalt a most zajló európai parlamenti választásokra is, megjegyezve, "mindez arra is figyelmeztet minket, hogy

fontos döntések idején az elutasító szavazatok, amelyek nem kínálnak semmilyen más alternatívát, egyszerűen zsákutcát jelentenek".

A német kancellár nevében a német kormány helyettes szóvivője kommentálta Theresa May bejelentését. Mint mondta, Angela Merkel mindig is a bizalmon alapuló, jó együttműködést folytatott a brit kormányfővel, és ez a szellemiség megmarad Theresa May hivatali idejének hátralévő részében is. Arra a kérdésre, hogy a német kormány megítélése szerint miként befolyásolhatja a lemondás a brexit folyamatát, a helyettes kormányszóvivő csak annyit mondott, hogy ez legfőképpen a brit belpolitika alakulásának függvénye.

Az osztrák kancellár, Sebastian Kurz Twitter-üzenetben reményét fejezte ki, hogy Theresa May brit kormányfő lemondása ellenére az Egyesült Királyságban felülkerekedik a józan ész, és az új miniszterelnök gondoskodik az ország rendezett kiválásáról az Európai Unióból.

I have known @theresa_may as a principled & head-strong politician steering her country in a time of great uncertainty. I wish her well. I hope that despite her announcement to resign reason will prevail in the #UK & that her successor will see to an orderly #Brexit. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 2019. május 24.

Sebastian Kurz elveihez szigorúan hű, elképzeléseihez erősen ragaszkodó, elszánt politikusként méltatta Mayt, hangsúlyozva, hogy nagyon bizonytalan helyzetben kormányozta országát.

A belga miniszterelnök Twitter-üzenetében köszönetet mondott Theresa Maynek "elkötelezettségéért és az együttműködésért", és értésre adta: véleménye szerint a brit kormányfő a nézetkülönbségek ellenére nyitottságot mutatott arra, hogy megoldást találjon a brit uniós tagság megszüntetésére, amelynek legjobb módja a belga kormányfő szerint a rendezett kilépés.

In spite of our differences @theresa_may showed an openness of mind to resolve #Brexit for UK and EU. I want to thank her for her resolve and cooperation.



An orderly exit remains the best way to safeguard the interest of our people and our economies. Let’s continue on that path! pic.twitter.com/MUqOld2uUe — Charles Michel (@CharlesMichel) 2019. május 24.

Reagált May bejelentésére Mark Rutte holland miniszterelnök is. Üzenetében köszönetét és tiszteletét fejezte ki a brit kormányfőnek. Kiemelte, hogy az Európai Unió és Nagy-Britannia között létrejött megállapodás a rendezett brexit érdekében továbbra is érvényben marad.

Net mijn dank en respect aan Theresa May overgebracht. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn nauw verbonden. Het bereikte akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk voor een geordende Brexit blijft op tafel. — Mark Rutte (@MinPres) 2019. május 24.

A spanyol ügyvezető kormány ugyanakkor megegyezés nélküli, azaz kemény brexitre számít Theresa May lemondása után. A kabinet szocialista párti szóvivője nem csomagolta be véleményét: "Theresa May végül bedobta a törölközőt" - fogalmazott Isabel Celaá. Hangsúlyozta, hogy ez azért történt, mert nem valószínű, hogy a brit parlament elfogadja az Európai Unióval létrejött kilépési megállapodást.

Isabel Celaá szerint a brit kormányfő távozása rossz hír azok számára, akik a rendezett uniós kiválás mellett vannak.

Ezután egy "kemény konzervatív vezető, kemény brexit és kemény idők" várhatók, de mindezért kizárólag az Egyesült Királyság és a brit kormány a felelős.

A politikus emlékeztetett arra, hogy Spanyolország felkészült erre az eshetőségre is: a kabinet korábban elfogadott egy készenléti tervet annak érdekében, hogy a lehető legjobban képviseljék a spanyol állampolgárok és vállalatok érdekeit. Hozzátette: a Spanyolországba ékelt, brit fennhatóságú Gibraltár ügye védettséget élvez, a kiválás után a spanyol kormány jóváhagyása kell minden olyan megállapodáshoz, amelyet erre a területre vonatkozóan köt az EU és az Egyesült Királyság.

A Kreml szóvivője nem kívánta érdemben kommentálni a brit kormányfő lemondását. Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott: Theresa May nem tett semmit Moszkva és London kapcsolatainak javításáért. "Inkább fordítva: May asszony miniszterelnöksége kétoldalú kapcsolataink nagyon nem egyszerű szakaszára esett".

Mint arról is Infostart is beszámolt, Theresa May pénteken bejelentette: június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezető minőségben utóda megválasztásáig ellátja a kormányfői feladatokat.

Nyitókép: MTI/Frank Augstein