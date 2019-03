Legyőzték az Iszlám Államot Szíriában, de a harcoknak nincs vége

Az SDF szóvivője a Twitteren azt közölte, hogy sikerült felszabadítani Baghúz települést, az utolsó olyan kelet-szíriai zárvány területet, amelyet az Iszlám Állam még ellenőrzés alatt tartott.

Musztafa Bali azt is kijelentette üzenetében, hogy sikerült teljes katonai győzelmet aratni a dzsihadista csoport harcosai felett, és vége az Iszlám Állam úgynevezett kalifátusának, amelyet egykor Szíria nagy részén és a szomszédos Irakban hirdetett ki a szervezet. A szóvivő egyúttal jelezte, hogy az SDF az Iszlám Állam totális megsemmisítéséig tovább folytatja a harcot.

#BREAKING: This is the moment #SDF raised its flag and declared victory over #ISIL in #Baghouz, #Syria minutes ago. After almost 6 years of war, finally the #ISIL/ #Daesh lost its whole territory today and the war on this terror group entered in its next stage an hour ago. pic.twitter.com/aQ4V8EKdQK