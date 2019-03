Fontos bizalmasát veszítette el a volt amerikai elnök

Az 58 éves professzort - aki korábban Bill Clinton kormányzatában is dolgozott - az amerikai sajtó a minimálbérről alkotott amerikai közgazdasági gondolkodás egyik átalakítójaként méltatja.

- írta közleményében Barack Obama, aki a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének volt vezetőjét úgy jellemezte: "jó és tisztességes ember" volt.

Az 1990-es évek elején Krueger és kollégája, David Card szembeszállt azzal a hagyományos nézettel, miszerint a minimálbérek emelése éppen az alacsony jövedelműeket sújtja, hiszen szűkíti az álláslehetőségeiket. A két közgazdász tanulmánya és későbbi kutatásai elemzők szerint "kikezdték" a közgazdász-társadalomban e kérdésben uralkodó korábbi egyetértést, és megváltoztatták sok közgazdász gondolkodását.

Közleményében Barack Obama így fogalmazott: Alan Krueger "a gazdaságpolitikát nem elvont elméleteknek tekintette, hanem módszernek arra, hogyan lehet javítani az emberek életén. Hitt abban, hogy a tények, az ésszerűség és a bizonyítékok felelősebbé tehetik a kormányzást."

