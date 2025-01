A legek repülőtere épül Kínában – videó

Az új légikikötő helyét már 2003-ban kijelölték, de a munkálatok csak pár évvel ezelőtt kezdődtek – tudatta cikkében a BBC. A 7,5 milliós dél-kínai város Japán és Dél-Korea közelsége miatt egyre fontosabb közlekedési csomóponttá válik, ezért nagy szüksége van egy hatalmas és korszerű repülőtérre.

"Az építkezés komoly kihívást jelentett a tenger és a talaj adottságai miatt. Persze a szűk határidők sem kényeztették el az építőket" – idézte a brit médiacég a Dalian Airport Construction and Development vállalat munkálatait iránytó főmérnököt, Li Csiangot.

Currently under construction off the country's northeast coast, the Dalian Jinzhou Bay International Airport will eventually cover a 20-square-kilometer (7.7-square-mile) island with four runways and a 900,000-square-meter (969,000 sq ft) passenger terminal. pic.twitter.com/NtizXs5Iil