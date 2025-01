Támadnak az ukránok Kurszknál

Orosz háborús bloggerek is megerősítették, hogy az ukránok több irányból támadták meg az orosz erőket Kurszk megyében, amelyek, mint írják, védekezésre kényszerültek - írja az Euronews.

Az új offenzíváról szóló jelentések akkor érkeztek, amikor Moszkva fokozta erőfeszítéseit, hogy - észak-koreai egységek segítségével - kiszorítsa Ukrajnát a harcok sújtotta Kurszki területről. Kijev továbbra is ragaszkodik az orosz területhez, amelyet augusztusban kezdett megszállni, abban a reményben, hogy azzal befolyásolni tudja az esetleges jövőbeli tárgyalásokat.

A valószínűleg a térségből származó videókon

Az aknamentesítő járművek szabaddá teszik az utat előttük.

A támadás fő iránya a Kurszkba vezető főútvonal, északkeletre Szudzsa kisvárostól, amelyet az ukránok nyári offenzívájuk során tudtak elfoglalni.

The Ukrainian vehicles in the Kursk area carry some powerful EW capabilities. Here are two instances where the Russian drone lost signal far before reaching the intended target. pic.twitter.com/fVR99bTWCk