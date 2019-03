Öngyilkos merénylet, halottak Dzsalalábádban

Öngyilkos merénylő robbantott szerda reggel a kelet-afganisztáni Dzsalalábád városában, a halálos áldozatok száma 16-ra, a sebesülteké kilencre emelkedett - közölték hatósági források. Korábban öt halottról és öt sebesültről számoltak be a hatóságok.

