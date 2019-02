Korábbi elnökök vezetik az MKP EP-listáját

A felvidéki magyar párt európai parlamenti választási listáján tizennégyen szerepelnek, Szlovákia ennyi képviselőt küldhet az EP-be a május 25-i voksoláson.

"Szakmailag felkészült csapatot sikerült összeállítanunk, amelyben fiatalok és nők is vannak"

- mondta Menyhárt József, az MKP elnöke és államfőjelöltje, hozzátéve, hogy a lista országos lefedettséget mutat.

Rámutatott: a lista élére két olyan "csúcsjelölt" került, akik már jól ismert, "hiteles arcok." A listát Csáky Pál, az MKP jelenlegi EP-képviselője és korábbi elnöke vezeti. A második helyet Berényi József foglalja el, ő jelenleg Nagyszombat megye alelnöke, korábban pedig ugyancsak az MKP elnöke volt.

Menyhárt József a "csúcsjelölt" kifejezéssel vélhetően arra utalt, hogy a felvidéki magyarság számarányát alapul véve egy vagy két mandátum megszerzésére lehet esélyük.

"Valóban keresztútra érkezett Európa, az Európai Unió, és nem mindegy, hogy merre megyünk tovább" - mondta Csáky Pál, aki szerint ez még inkább indokolttá teszi, hogy felhívják a figyelmet a voksolásra. Mint mondta, e tekintetben a legnagyobb ellenségük a közöny.

Berényi József szerint elsődleges céljuk, hogy a felvidéki magyarok érdekeit regionális, országos és európai szinten is megvédjék.

Az MKP Országos Tanácsának szombati ülésén nyilatkozatot is elfogadtak. Ennek az EP-választásra vonatkozó részében kimondták: a voksolás tétje a keresztény hagyományokon alapuló társadalom megtartása, és az is, hogy az európai őshonos kisebbségek ügyeinek megoldása is napirendre kerüljön.

Május 25-én, szombaton már negyedik alkalommal tartanak EP-választást az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó Szlovákiában. Az idei voksoláson a korábbiaknál eggyel több, tizennégy mandátum jut Szlovákiának. A mandátumok számának növekedése az Egyesült Királyság az EU-ból történő kilépésével, illetve az EP-képviselők számának csökkenésével függ össze.