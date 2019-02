Pokolgépes merénylet, halottak Mogadishuban

A hatóságok azt feltételezik, hogy az al-Shabaab iszlamista csoport követte el a támadást a forgalmas helyszínen. A szélsőséges csoport fegyveresei hétfőn végeztek a dubaji kormány kezében lévő P&O Ports logisztikai és szállítmányozási vállalat egyik helyi vezetőjével is Puntföld térségében.

At least six people were confirmed injured in the explosion targeted this morning to #Mogadishu Bussiness Mall . The vehicle full with explosives was parked outside the mall #Somalia pic.twitter.com/tYxo00W8FX