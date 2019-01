Robbanás Hágában

Feltehetően véletlen gázrobbanás következtében összedőlt Hágában egy háromszintes lakóház vasárnap - jelentette a helyi média.

Két sérültet sikerült kimenteni, őket kórházba szállították, de a tűzoltóság szerint még többen rekedhettek a romok alatt. Egyelőre nem tudni, pontosan hány eltűntet keresnek.

Számos menőautó érkezett a helyszínre, és egy darut is felállítottak az összedőlt épület előtt. A robbanás a szomszédos épületekben is kárt tett.

Reports of a gas explosion in The Hague #denhaag https://t.co/3CKeuamgGW