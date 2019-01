Ez állhat Merkel és Macron közeledésének hátterében

Macron elnök és Merkel kancellár ha nem is föderalizmuspártiak, de európai projekterősítő alapokon állnak - állapította meg az aacheni egyezmény megkötésének másnapján az InfoRádiónak Fóris György, a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatója.

"Sokak szemében ők testesítik meg azt a féle középpárti filozófiát, ami fél évszázadon át az európai projekt építését jellemezte, és ami ma a magországok között is és a visegrádi országok fellépésével is egy alternatív erővel találkozik szembe.

Tehát kívül-belül van egy, a nemzetállamokra koncentrálni óhajtó politikai irányzat és szándék" - mondta Fóris.

Ismert, az Angela Merkel mögött álló erő az Európai Néppárt tagja, ám Emmanuel Macron mögött egy más értékvilágú közösség élén áll. Erre reagálva Fóris aláhúzta: "Ők ketten most már nem egy konkrét pártpolitikai ideológiát vagy profilt, hanem egy Európa-építési filozófiát képviselnek, amihez az alapító atyák óta tulajdonképpen az elmúlt évtizedig abszolút érvényes volt és mindent meghatározott, és amit most jobbról és balról is megkérdőjeleznek" - tette hozzá.

Úgy látja,

a hagyományos politikai felállás szerint egymás ellen kellene, hogy kampányoljon Európa két erős embere, a liberális Macron és a konzervatív Merkel,

mégis azzal, hogy "az európai projekt egészét éri most megkérdőjelezés és kihívás, ezért inkább hátukat egymásnak vetve ezekre koncentrálnak, és nem arra, hogy mi választja el őket" - vélekedett Fóris György.

