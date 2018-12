Váratlan lemondások a Vatikánban

Váratlanul lemondott a Vatikán szóvivője, az amerikai Greg Bourke és helyettese, a spanyol Paloma García Ovejero, két héttel azután, hogy Ferenc pápa egy olasz újságírót, személyes jó barátját, Andrea Torniellit nevezte ki a vatikáni médiumok szerkesztőségi igazgatójának. A pápa hétfőn elfogadta a lemondásukat, és ügyvivő szóvivőt nevezett ki.

"Paloma és én január 1-i hatállyal lemondtunk. A vatikáni kommunikáció ezen átmeneti szakaszában úgy véljük, hogy jobb, ha a Szentatya teljesen szabadon állíthatja össze az új csapatot" - írta Twitter-üzenetében Bourke.

Paloma and I have resigned, effective Jan. 1. At this time of transition in Vatican communications, we think it’s best the Holy Father is completely free to assemble a new team.